Η “φλόγα” της Δικαιοσύνης και οι τελικοί χωρίς VIP

Μάτι: Η “φλόγα” της Δικαιοσύνης και η… αναλαμπή τιμής

Έκανε τελικά ένα «τσαφ» η ελληνική Δικαιοσύνη στην υπόθεση του Ματιού –κι όχι μόνο για να ανάψει το κερί στη μνήμη των 104 ψυχών. Το Τριμελές Εφετείο αποφάσισε να στείλει πίσω από τα κάγκελα τέσσερις από τους τότε επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Τερζούδης, Ματθαιόπουλος, Φωστιέρης, Καπάκης. Ναι, ο Καπάκης. Το μοναδικό πρώην πολιτικό πρόσωπο της υπόθεσης. Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Εκείνος που – όταν δεν έκανε δηλώσεις στα κανάλια– μαζί με τον τότε προϊστάμενο του, υπουργό Πολιτικής Προστασίας εξηγούσαν πόσο καλά λειτούργησαν όλα στο «συντονισμό».

Μικρή, σχεδόν συμβολική, η ποινή. Αλλά χωρίς αναστολή. Και, κυρίως, χωρίς εκείνο το απυρόβλητο βλέμμα του “δεν με αγγίζει τίποτα” που είχε φροντίσει να αφήσει πίσω του ο κ. Ματθαιόπουλος. Θυμούνται ακόμα οι συγγενείς τις δηλώσεις του, τότε που η στάχτη έκαιγε ακόμη τον λαιμό της Ανατολικής Αττικής. Και χθες, είπαν πως ένιωσαν κάτι σαν ανάσα. Όχι κάθαρση. Ούτε λύτρωση. Απλώς μια μικρή νίκη απέναντι στην αλαζονεία.

Βέβαια, όλοι ξέρουν – κι οι ίδιοι οι συγγενείς το ξέρουν – ότι οι αιτήσεις αναίρεσης είναι καθ’ οδόν. Ότι το κεφάλαιο αυτό δεν έκλεισε. Ότι μπορεί απλώς να φρεσκαρίστηκε λίγο το εξώφυλλο.

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους; Μετατροπή της ποινής σε… 10 ευρώ την ημέρα. Το τίμημα μιας υπηρεσιακής αμέλειας που ξεψύχησε μέσα σε αυλές και μπαλκόνια. Και επειδή τα 10 ευρώ τη μέρα δεν καλύπτουν ούτε ένα κουτί χαρτομάντιλα, προτείνουμε να τους χρεώνονται απευθείας από το Taxis.

Τελικά, δεν κάηκαν όλοι (οι ένοχοι). Κάποιοι απλώς… καπνίστηκαν λίγο.

Οι τελικοί μένουν ζωντανοί, αλλά χωρίς VIP στα αντίπαλα πέταλα

Το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να μην έχει πάντα άμυνα, αλλά απ' ό,τι φαίνεται έχει γερή... πολιτική κάλυψη. Μετά από αλλεπάλληλα σουτ έντασης και καμιά ντουζίνα χαμένες πάσες στη δημόσια σφαίρα, ο Γιάννης Βρούτσης πήρε time out, φώναξε Γιαννακόπουλο και Αγγελόπουλους, όχι στο ίδιο γραφείο (μην τρελαθούμε κιόλας), και τους είπε: «Ή συνεχίζουμε ή τρώμε όλοι τεχνική και πάμε σπίτια μας.»

Το αποτέλεσμα; Συνεχίζουμε...

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην πηγαίνουν στις αντίπαλες έδρες, πιθανότατα γιατί δεν χωράει τόση ένταση σε ένα ΟΑΚΑ ή ένα ΣΕΦ μαζί με το σκορ. Τόσο… άβολη ήταν η συνεννόηση, που έβγαλαν ίδια ανακοίνωση – αλλά χωρίς κοινή δήλωση. Δηλαδή, σαν να παραγγέλνουν μαζί απ’ το ίδιο μενού αλλά να κάθονται σε διαφορετικά τραπέζια.

Ο Βρούτσης, με ύφος «δεν ξέρω από pick and roll, αλλά από κρίσεις κάτι σκαμπάζω», δήλωσε ικανοποιημένος που οι τελικοί θα συνεχιστούν με «ασφάλεια και αθλητικό σεβασμό». Δηλαδή, κανείς δεν θα κάνει post στο Instagram ακριβώς την ώρα του αγώνα για να προκαλέσει τον άλλον.

Πίσω από τις κουρτίνες, λέγεται ότι οι συνομιλίες ήταν ηλεκτρισμένες, ιδίως από την πλευρά του Ολυμπιακού, με τους δυο αδερφούς να μην το κρύβουν καν, δηλώνοντας πως «δεν έλειψαν οι εντάσεις, αλλά συμφωνήσαμε». Από κοντά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βγήκε ευχαριστημένος και μάλλον ανακουφισμένος που δεν χρειάστηκε να δώσει το χέρι σε... γνωστούς αντιπάλους.

Για το Game 3, ελπίζουμε ότι θα ασχοληθούμε με το σκορ κι όχι με το ποιος κάθισε σε ποια θέση ή ποιος φώναξε τι από το booth.

Γιατί στην Ελλάδα, το μπάσκετ έχει πάθος, ένταση, ιστορία και μια δόση... Υπουργείο Εσωτερικών.

Γεμίζει το σακούλι της ΔΕΘ

Πεντακόσια εκατομμύρια κατάφερε να εξασφαλίσει η χώρα μας από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Βάλτε και 1 δισ. ευρώ που έχει στην άκρη η κυβέρνηση. Φτάνουμε στο 1,5 δισ. Βάλτε και κάτι ακόμη από δεξιά αριστερά. Να πώς φτάνουμε στα 2 (ίσως και 3 λένε οι πολύ αισιόδοξοι) δισ. ευρώ που θα πάρει μαζί του ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Εκεί όπου κάθε χρόνο ανακοινώνονται τον Σεπτέμβριο μέτρα ελάφρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις. Για να δούμε σε τι έχουμε να ελπίζουμε το (πιθανότατα) «προεκλογικό» 2026.

«Κάλπες από τη μία πόρτα μέχρι την άλλη»

Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει εντός και εκτός της Ολομέλειας της Βουλής ο ορυμαγδός των προτάσεων που κατατίθενται για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγοι αυτοί – μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης – που θεωρούν ότι ο πλουραλισμός των προτάσεων, ο εξωπραγματικός αριθμός των εγκαλούμενων πολιτικών προσώπων αλλά και το είδος των κατηγοριών (εσχάτη προδοσία) οδηγούν μοιραία σε συσπείρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. «Επειδή γνωρίζω την παράταξή σαν τη παλάμη μου, θα δείτε πού θα πάει η συσπείρωση της ΝΔ» φέρεται να είπε σε πηγαδάκι ο κ. Κακλαμάνης.

Ο ατζαμής βουλευτής

Απρόσεκτος εμφανίστηκε στις μετακινήσεις του εντός των διαδρόμων του κοινοβουλίου, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας. Κατά την έξοδό του από το εντευκτήριο, και επιχειρώντας να σπρώξει την μπαλκονόπορτα με τον αγκώνα του χεριού του, προκειμένου να βγει στον προαύλιο χώρο, έσπασε ένα από τα τζάμια της. Μάλιστα ο ίδιος πανικοβλήθηκε με τη ζημιά που προκάλεσε από μία λάθος κίνηση, με την παρέμβαση των υπαλλήλων της Βουλής να είναι άμεση μαζεύοντας τα κομμάτια γυαλιού που είχαν μείνει στο πάτωμα. Για την ιστορία πάντως, αξίζει να σημειωθεί, πως η ζημιά που προκάλεσε ο ατζαμής βουλευτής αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Και μια συμβουλή: Την επόμενη φορά να είστε πιο προσεκτικός και να τραβάτε την πόρτα από το πόμολο!

Το καμάρι της ΜΕΤΚΑ και η άσκηση «Ατσάλι & Ρεύμα»

Προς Βόλο μεριά θα κινηθεί σήμερα, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΤΚΑ. Όχι για να δει κάνα εργοστάσιο έτσι γενικά. Όχι. Πάει να δει από κοντά το νέο αμυντικό hub του Ευάγγελου Μυτιληναίου – του ανθρώπου που κάποτε ήθελε να φτιάχνει εργοστάσια κι αιολικά, και τώρα κάνει τεστ αντοχής σε… άρματα.

Ο Μυτιληναίος στη Γενική Συνέλευση έδωσε το στίγμα: η Metlen είναι πια πολυεθνική, στον δρόμο για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με στόχο να μπει στον δείκτη FTSE 100. «Μέχρι τώρα χτυπούσαμε πόρτες», είπε με αφοπλιστική αυτοπεποίθηση. «Τώρα έρχονται αυτοί σε εμάς». Και όχι μόνο έρχονται – φέρνουν και φακέλους συνεργασίας μαζί τους.

Παράλληλα, άφησε και την μπηχτή του: για την αγορά αποθήκευσης ενέργειας «το θεσμικό πλαίσιο ίσως ετοιμαστεί σε… μια πενταετία», είπε γελώντας. Αλλά μην ανησυχείτε: μέχρι τότε, θα έχουμε στήσει drone-στάσια, αποθήκες πυρομαχικών και ένα μικρό Μανχάταν εξοπλισμών στον Βόλο.

Και ενώ ο ίδιος ετοιμάζει βρετανικά screens για το ticker της Metlen, φρόντισε να διευκρινίσει: η έδρα παραμένει Ελλάδα.

Ήθελαν κι άλλη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι θεσμικοί

Ανάρπαστες έγιναν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές έτρεχαν να πάρουν θέσεις στο χθεσινό placement, με τη ζήτηση να υπερβαίνει το 8% του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου. Τελικά, άλλαξε χέρια το περίπου 5% της εταιρείας, καθώς δεν υπήρξε αντίστοιχη προσφορά για το σύνολο των μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Η ζήτηση δηλαδή, για περίπου 3 εκατομμύρια μετοχές δεν καλύφθηκε.

Μάλιστα, τα «πακέτα» μεταβιβάστηκαν σε τιμές πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά της μετοχής και με εξαιρετικά μικρή απόκλιση από την τιμή στο ταμπλό — στοιχείο που, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αντανακλά τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σημειώνεται ότι πρόσφατα reports τοποθετούν την τιμή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη «ζώνη» των 28 ευρώ.

