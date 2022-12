Τραβάει τα μαλλιά του: Πόνταρε Αργεντινή για Παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά στο... ράγκμπι

Η Αργεντινή έχει φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και όσοι είχαν ποντάρει υπέρ της έχουν δικαιωθεί σε τεράστιο βαθμό.

Υπάρχει όμως κι ένας ο οποίος συνειδητοποίησε κάπως αργά ότι υπέπεσε σε ολέθριο σφάλμα όταν έριξε τα λεφτά του στην «αλμπισελέστε»...

Όπως αναφέρει στη λεζάντα ένας χρήστης του Twitter, «ο φίλος μου νόμιζε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά ότι είχε παίξει Αργεντινή στο Μουντιάλ, εγώ του έλεγα ότι η απόδοση παραήταν καλή και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε ποντάρει για το Παγκόσμιο Κύπελλο ράγκμπι το 2023»!

Ο εν λόγω φίλος του στοιχήματος λοιπόν δεν πονηρεύτηκε από το 28.00 που πλήρωνε η επιλογή της Αργεντινών και έριξε 38 λίρες με την ελπίδα να βγάλει 1.064 σε περίπτωση που η παρέα του Λιονέλ Μέσι - με το στοίχημα να έχει τοποθετηθεί στις 21 Οκτωβρίου.

Φυσικά μπορεί να εναποθέσει τις ελπίδες του στην «αλμπισελέστε» του ράγκμπι, πουν ωστόσο είναι μόλις όγδοο φαβορί για να τα καταφέρει...

My mate thought he had Argentina to win the World Cup the whole tournament, I thought the odds were too good to be true, turns out he betted on the Rugby World Cup😭 pic.twitter.com/7DvhoUBwe0