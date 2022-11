Μουντιάλ 2022: Προς απαγόρευση το αλκοόλ στα γήπεδα του Κατάρ

Η πώληση αλκοόλ ελέγχεται αυστηρά στο Κατάρ και επιτρέπεται στο μουσουλμανικό έθνος μόνο μέσα σε μπαρ και εστιατόρια των ξενοδοχείων μακριά από την θέα του δρόμου.

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως, στη χώρα έφερε και χαλαρώσεις στους περιορισμούς, με την κυβέρνηση να επιτρέπει σε «ζώνες φιλάθλων» και στα γήπεδα η πώληση μπύρας. Αυτό έγινε σε απόλυτη συνεργασία με τον κεντρικό χορηγό, την Budweiser, ωστόσο ίσως έχουμε νέα… ανατροπή δεδομένων.

Διότι όπως μεταδίδουν διάφορα μεγάλα Μέσα όπως οι «Times» και το «Skynews», όλα δείχνουν πως οι μπύρες και συνολικά το αλκοόλ θα απαγορευτούν στα οκτώ γήπεδα που θα διοργανώσουν αγώνες του Μουντιάλ.

Breaking @SkyNews: Alcohol will no longer be sold around World Cup stadiums in Qatar.