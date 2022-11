Μουντιάλ 2022: Ο προπονητής της Βραζιλίας σκέφτεται να αφήσει στον πάγκο τον Βινίσιους κόντρα στη Σερβία

H Βραζιλία μπαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως ένα από τα φαβορί για να το κατακτήσει.

Η «σελεσάο» στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση την ερχόμενη Πέμπτη (24/11, 22:00) κοντράρεται με τη Σερβία, με τον Τίτε να έχει αρκετές σκέψεις ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα.

Μία από τις βασικές σκέψεις του ομοσπονδιακού προπονητή της Βραζιλίας, η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπερέχει μεταξύ των άλλων.

Συγκεκριμένα, ο Τίτε θέλει να θωρακίσει μεσοαμυντικά την ομάδα του κόντρα στην ιδιαίτερα επικίνδυνη και ταλαντούχα Σερβία. Αναμένεται να πάει πιο συντηρητικά στην πρεμιέρα ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως, ενώ είναι πολύ πιθανό να αφήσει στον πάγκο τον Βινίσιους στο ξεκίνημα του ματς.

Βασική του… οπτική είναι να περιορίσει τους Κόστιτς, Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς, οι οποίοι αναμένεται να παίξουν βασικοί, με τον Πακετά να έχει προβάδισμα για να πάρει φανέλα βασικού στον άξονα.

🚨🌕| Tite plans to take a more conservative approach against Serbia, which means Vinícius Jr. could start on the bench. @MarioCortegana #rmalive