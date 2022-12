Από το Κατάρ στο Μπουένος Άιρες: Πανζουρλισμός για την πρόκριση της Αργεντινής - Βίντεο

Δείτε βίντεο με τους τρομερούς πανηγυρισμούς των φίλων της Αργεντινής για την πρόκριση στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Ένας... καλός χαμός! Απίστευτη ευφορία -η οποία μεταφράζεται σε τρομερούς πανηγυρισμούς- επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Αργεντινής μετά την ακόμα μία μοναδική παράσταση του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Κροατία και την πρόκριση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Αργεντινοί -μετά το «πάρτι» με τους παίκτες της ομάδας- έστησαν κι άλλα τόσο έξω από το γήπεδο, όσο φυσικά και στην πατρίδα τους!

Δείτε σχετικά βίντεο από το Κατάρ και το Μπουένος Άιρες:

🔖⚽️🇦🇷3-0🇭🇷 Argentina fans gather in central Buenos Aires to celebrate victory: Thousands of Argentina fans gather in the Plaza de la República in central Buenos Aires to celebrate the 3-0 victory over Croatia in the World Cup semi-finals. Two-times world champions Argentina pic.twitter.com/dQvCwGgGoc — worldnews24u (@worldnews24u) December 13, 2022

Argentina fans are singing Messi's name in the streets of Buenos Aires.



So awesome 💙



🎥: @claudioalfaroar pic.twitter.com/k3XoaFgHnk — CBS Sports (@CBSSports) December 13, 2022

1.30am 🇶🇦⌚



These Argentina fans don't seem concerned and rightly so. King 🇦🇷Messi is back in a World Cup final.



More reaction @JoySportsGH pic.twitter.com/HSBp8Szxzv — George Addo Jnr (@addojunr) December 13, 2022

