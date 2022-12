Γράφει ιστορία ο Μέσι: Έπιασε τον Ματέους στην κορυφή με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ!

Ιστορία είναι έτοιμος να γράψει και πάλι ο Λιονέλ Μέσι! Με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό απέναντι στην Κροατία, ο «πούλγκα» φτάνει τα 25 παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάπως έτσι, ισοφαρίζει τον Λόταρ Ματέους στην κορυφή της σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στο Μουντιάλ.

Εφόσον δε, η Αργεντινή καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό, τότε ο Μέσι αναμένεται να γίνει ο απόλυτος ρέκορντμαν και ο μοναδικός που θα φτάσει τα 26 ματς στην κορυφαία διοργάνωση.

