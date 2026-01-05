Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες (05/01-11/01) για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο νέος χρόνος σας βρίσκει σε μια κατάσταση έντασης και επιστράτευσης. Οι σχέσεις με τους άλλους θα σας απασχολήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χειμώνας θα σας επιστρατεύσει στον επαγγελματικό τομέα. Ότι βιώσετε τις μέρες που μεσολαβούν είναι μια προειδοποίηση για αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά. Οι αιφνιδιασμοί και τα εμπόδια δεν θα λείψουν, οι βασικοί τομείς της ζωής σας είναι ευαισθητοποιημένοι και δεν έχετε παρά να αναπτύξετε τεχνικές και τακτικές για να τα καταφέρετε. Η κατάσταση στην αισθηματική σας ζωή είναι λίγο περίεργη ενώ η πραγματοποίηση των ερωτικών σας επιθυμιών γίνετε τις περισσότερες φορές ανέφικτη.

Ταύρος

Τα γεγονότα θα διαδεχτούν γρήγορα το ένα το άλλο. Η περίοδος αυτή αν και λίγο μεταβατική ή περίεργη, σας βοηθά περισσότερο συγκριτικά με άλλους χαρακτήρες να αξιοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες κλείνοντας εκκρεμότητες και ταχτοποιώντας υποθέσεις. Η άποψή σας θα προκαλέσει ένα μικρό πονοκέφαλο στα αισθηματικά σας ή θα σας φέρει συχνά σε δύσκολη θέση στον κοινωνικό τομέα. Η επιμονή σας φέρνει απρόοπτα και προκλήσεις. Προσέξτε το πώς θα τοποθετηθείτε και το πώς θα εκτεθείτε. Παράλληλα θα πρέπει να κινηθείτε πολύ ευέλικτα στην εργασία αποφεύγοντας δυσάρεστες συνέπειες ή παρορμητική αντίδραση.

Δίδυμοι

Το 2026 ξεκινά με Αφροδίτη και Άρη στον Αιγόκερω. Υποσυνείδητα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε. Μόλις τακτοποιήσετε εκκρεμότητες θα είστε ελεύθεροι να ανεφοδιαστείτε συναισθηματικά και οικονομικά και να βάλετε μια νέα πορεία ή να αναπτύξετε έξυπνα επιχειρήματα που θα λειτουργήσουν ως πειστήρια τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις οικονομικές σας σχέσεις. Σχετική εύνοια υπάρχει στην αισθηματική σας ζωή. Αιφνίδιες υποχρεώσεις θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό σας και σε αυτό τον τομέα θα πρέπει ένα προσέξετε περισσότερο. Αξιοποιήστε προτάσεις που θα σας γίνουν και δείξτε την καλή σας πλευρά σε δημόσιες και άλλες εμφανίσεις σας.

Καρκίνος

Η συνάντηση Αφροδίτης και Άρη στον απέναντί σας Αιγόκερω, δηλώνει ότι πολλά από τα θέματα που σας απασχολούν περνούν σε μια φάση επίλυσης ή αναγκαστικής ενασχόλησης. Όσοι σκεφτείτε έξυπνα θα μπορέσετε να επιτύχετε στόχους, έστω και με μικρούς, αλλά ευεργετικούς συμβιβασμούς. Το πρώτο μισό του μήνα θεωρείται πιο ευνοϊκό για τις επιδιώξεις σας, ενώ το δεύτερο μισό θα δοκιμάσει την αξία των επιτευγμάτων σας. Ένα θέμα υγείας πρέπει να τακτοποιηθεί ή να ελεγχθεί εμπεριστατωμένα. Γίνετε περισσότερο ρεαλιστές και καταπολεμήστε την ανησυχία και το φόβο ο οποίος ετεροχρονισμένα γεννά το θυμό.

Λέων

Η νέα χρονιά ξεκινά με αντικρουόμενα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τον ψυχισμό σας. Το πρώτο μισό του Ιανουαρίου θα κάνετε κύκλους γύρω από πολλά θέματα, ερευνώντας προθέσεις και δυνατότητες. Η περίοδος έχει μικρές αντιξοότητες με έμφαση τα επαγγελματικά σας αλλά και αρκετές διευκολύνσεις στις συναλλαγές και στις συναναστροφές σας. Προέχει όμως να μην εμπλακείτε σε παρεξηγήσεις και να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες θα σας εκθέσουν κοινωνικά. Στα αισθηματικά σας η μεταβατική περίοδος συνεχίζεται, ενώ παράλληλα υπάρχουν μικροί κίνδυνοι να εκτεθείτε εάν έχετε εμπλακεί σε κάτι παράτολμο.

Παρθένος

Ο Ιανουάριος δείχνει μια βελτίωση ή σας βοηθά να προωθήσετε πρακτικές και επιχειρηματικές σας δραστηριότητες κόντρα στο γενικότερο κλίμα των δυσκολιών. Η κοινή πορεία Αφροδίτης και Άρη στον Αιγόκερω θα γίνει αιτία οικονομικών πιέσεων που μπορεί να σας οδηγήσουν σε λύσεις ή, σε μια άλλη εκδοχή, ή να σας αναγκάσουν να υποταγείτε σε μια κατάσταση που δεν θέλετε. Στην πορεία των ημερών επιστρατεύστε την διπλωματία και την ευφυΐα σας για να ελιχτείτε έγκαιρα και να αποφύγετε παγίδες. Αισθηματικά θα υπάρξει νευρικότητα ή καθυστέρηση σε συναντήσεις που περιμένετε να γίνουν.

Ζυγός

Το διάστημα συνεχίζει να είναι μαχητικό και αρκετά δύσκολο πολλές στιγμές. Οι πλανητικές όψεις είναι σε εξέλιξη αναγκάζοντας σας να έρθετε σε ρήξεις με δικούς σας ανθρώπους. Τόσο λοιπόν τα αισθηματικά όσο και τα οικογενειακά σας απαιτούν προσοχή. Ο Κρόνος στους Ιχθύς σας περιορίζει στον οικονομικό τομέα αναγκάζοντας σας να μεταθέσετε την πραγματοποίηση μιας αγοραστικής σας επιθυμίας. Μικρές διέξοδοι μπορεί να είναι συζητήσεις με ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν ή μια μικρή δόση ψυχαγωγίας.

Σκορπιός

Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου προσπαθήστε να κινηθείτε έξυπνα και εύστοχα. Αποφύγετε αντιθέσεις με ανθρώπους που αποτελούν παράγοντες στη ζωή σας, εντοπίστε αόρατους εχθρούς και εξοστρακίστε τους, γίνετε πιο διορατικοί για την κάλυψη των ερωτικών σας αναγκών, πάρτε τις πρωτοβουλίες εσείς όταν οι άλλοι δεν το κάνουν, τόσο στην επαγγελματική πλευρά όσο και στην προσωπική. Τέλος, μην χάνετε ευκαιρίες σύντομων ταξιδιών ή ευχάριστων μετακινήσεων.

Τοξότης

Προχωρώντας ο Ιανουάριος το κέφι σας παραμένει λίγο βαρύ. Η αισιοδοξία για το μέλλον δεν είναι τόσο μεγάλη ενώ το άγχος για τα οικονομικά σας έχει φωλιάσει μέσα σας. Θα χρειαστεί προσπάθεια από εσάς τους ίδιους να βγείτε από αυτή την κατάσταση ή επινόηση προκειμένου να μπορέσετε να βρείτε λύσεις ή καινούργιους συμμάχους. Ο κυβερνήτης σας Δίας παραμένει ανάδρομος κάτι που σημαίνει ότι ο παράγοντας της τύχη είναι περιορισμένος. Σε όλους τους τομείς υπάρχει μια ασάφεια. Αφήστε το χρόνο να περάσει και μην βιαστείτε να αντιδράσετε είτε με αποφάσεις λανθασμένες ή με αδέξιες κινήσεις.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη και ο Άρης στο ζώδιο σας αυτή την περίοδο τονίζουν την δύναμη και την φαντασία, την πρώτη νοητικά, την δεύτερη συναισθηματικά, προκειμένου να βρείτε λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα της καθημερινότητας. Η δυσαρμονία στα παρορμητικά ζώδια που ανήκετε έχει πυροδοτήσει εμπόλεμες εστίες τόσο στα επαγγελματικά σας και στα προσωπικά σας ζητήματα. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας στα πρώτα, και γίνετε πυροσβέστες στα προσωπικά σας ζητήματα που απαιτούν πολύ χρόνο ακόμα για να λυθούν. Μην αφήνετε τον εαυτό σας εκτεθειμένο και φροντίστε την υγεία σας.

Υδροχόος

Το διάστημα αυτό υπάρχουν αντικρουόμενα ενδιαφέροντα και διαφορετικής φύσεως ανάγκες. Το πνευματικό παλεύει με το πρακτικό. Και το επικοινωνιακό με το συναισθηματικό. Δεν είναι η καλύτερη περίοδος αλλά μικρές διέξοδοι υπάρχουν, αρκεί να τις αναζητήσετε. Αποφύγετε να παγιδευτείτε σε καταστάσεις ασύμφορες. Υπερασπιστείτε τα πιστεύω και τις θέσεις σας χωρίς όμως να διακινδυνεύετε την πρακτική πλευρά της ασφάλειας σας. Συναισθηματικά προτιμήστε την συνθηκολόγηση από την αντίδραση.

Ιχθύς

Για εσάς τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα σε σύγκριση με άλλους τύπους. Μπορεί να μην περάσετε απολαυστικά αλλά τα περισσότερα που σας αφορούν θα τα καταφέρετε. Κινηθείτε σε λογικά πλαίσια μην παρασύρεστε από αυταπάτες, επιμεληθείτε την εργασία σας, μην αμελείτε το κλείσιμο οικονομικών εκκρεμοτήτων, στηριχτείτε στις απλές χαρές της καθημερινότητας και αφήστε για αργότερα τις μεγάλες απαιτήσεις. Στον έρωτα συμβιβαστείτε στο κλίμα που κυριαρχεί. Οι πιο φιλόδοξοι από εσάς αναζητήστε την συμβουλή ή την βοήθεια από παράγοντες που έτσι και αλλιώς είναι πάντα φιλικοί μαζί σας.

