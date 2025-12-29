Ζώδια: Πώς θα ξεκινήσει η νέα χρονιά; Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η νέα χρονιά ξεκινά θετικά για τους περισσότερους από εσάς. Ευχάριστα γεγονότα θα διακοσμήσουν την καθημερινότητα σας, επίκεντρο εξελίξεων θα παρουσιάσει ο επαγγελματικός και ο κοινωνικός χώρος. Όσοι εργάζεστε αυτές τις μέρες θα εισπράξετε πολλές ικανοποιήσεις. Δεν θα λείψουν και οι ευχάριστες στιγμές στα προσωπικά σας όπως και οι ευκαιρίες συχνών μετακινήσεων. Τα χρήματα σας δεν θα επαρκούν αλλά αυτό πλέον το έχετε συνηθίσει.

Ταύρος

Ενδιαφέρουσες οι μέρες που θα μεσολαβήσουν στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Συμπτώσεις και συναντήσεις προβλέπονται ευχάριστες και σημαδιακές επίσης. Φιλικά και συγγενικά πρόσωπα φαίνεται να πρωταγωνιστούν την καθημερινότητα σας. Μερικοί ενδέχεται να σας επιστρατεύσει η δουλειά σας αλλά αυτό θα είναι τελικά για καλό σκοπό. Συναισθηματικά θα γοητευτείτε από ένα καινούργιο πρόσωπο ή άλλοι θα συναντήσετε μια αγάπη σας από τα παλιά. Οικονομικά θα τα καταφέρετε παρά την αύξηση των εξόδων σας.

Δίδυμοι

Κοινωνικό, επεισοδιακό και λίγο κουραστικό προβλέπεται το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Παρόλο που δεν θα λείψουν οι ευχάριστες συντροφιές γύρω σας και οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις, έκτακτα περιστατικά και πιέσεις θα διασπάσουν το χρόνο και το πρόγραμμα σας. Ευτυχώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε καλά και στο τέλος καταφέρνετε να βγείτε ασπροπρόσωποι. Γίνετε πιο προνοητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάντως αλλά και ανήμερα θα περάσετε ευχάριστα είτε είστε με φίλους είτε με συγγενείς.

Καρκίνος

Έντονες οι μέρες αυτές καθώς οι άλλοι θα σας απασχολούν συνεχώς σε σημείο που δεν μπορέσετε να τους αποφύγετε. Όλες οι μέρες λόγω του ότι το φεγγάρι γεμίζει, θα έχετε πολλά να κάνετε και αλλά τόσα να διεκπεραιώσετε. Οι βασικοί τομείς της ζωής σας θα βρεθούν σε μια κατάσταση παροξυσμού. Κατά συνέπεια φροντίστε τον εαυτό σας και προνοήστε να έχετε ήρεμο ύπνο και μικρές περιόδους ξεκούρασης. Πάντως, η νέα χρονιά έχει περισσότερο παράγοντα τύχης και διευκόλυνσης για όλους εσάς.

Λέων

Τις μέρες αυτές θα τις ζήσετε με δικούς σας ανθρώπους που συνήθως χρειάζεστε να είναι στο πλευρό σας. Βέβαια ο Άρης συνεχίζει να σας ενοχλεί μέσα από τον τομέα των σχέσεων και κυρίως τις σχέσεις εκείνες που είναι στο κοινωνικό περιβάλλον. Κάποιοι όμως θα πιεστείτε από το σύντροφο σας ή από κάποιους συνεργάτες σας. Φανείτε διαλλακτικοί, και όχι απότομοι. Στο μεταξύ, ο κοινωνικός σας χαρακτήρας θα καταναλωθεί και ενεργειακά και οικονομικά. Στο δεύτερο πρέπει να προσέξετε παρά πολύ.

Παρθένος

Είστε απ εκείνους που θα περάσετε καλύτερα σε σχέση με άλλους ζωδιακούς χαρακτήρες. Οι φίλοι σας δίνουν τις ευκαιρίες ψυχαγωγίας, ευχάριστων συναντήσεων και αρκετής δόσης διασκέδασης την οποία και χρειάζεστε από καιρό και εκμεταλλευτείτε επίσης τις μέρες αυτές και σε δημιουργική δραστηριότητα. Όσοι μπορέσετε πραγματοποιήστε ένα ταξίδι, κάποιοι άλλοι θα ασχοληθείτε με ένα δικό σας πρόσωπο το οποίο ελαφρώς θα σας απασχολήσει με τα προβλήματα του, ξεπεράστε το άγχος και την ανασφάλεια για το επαγγελματικό σας μέλλον και προσαρμοστείτε κάθε φορά που βλέπετε να αλλάζει γύρω σας.

Ζυγός

Νευρικές θα είναι για εσάς οι επόμενες μέρες και αρκετά πιεστικοί οι δικοί σας άνθρωποι. Ο Άρης σας βοηθά να δραπετεύετε την κατάλληλη στιγμές. Γενικότερα σας σώζει ο χαρακτήρας σας που έχει την προνοητικότητα να αποφεύγει τα δύσκολα, αυτό το στοιχείο λοιπόν επιστρατεύσετε το όλες αυτές τις μέρες και να κάνετε έτσι ένα καινούργιο ξεκίνημα διπλά σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας αγαπούν. Την πρωτοχρονιά θα περάσετε ευχάριστα με αγαπημένους ανθρώπους, αποφύγετε μόνο τις υπερβολικές καταχρήσεις σε φαγητό και αλκοόλ.

Σκορπιός

Μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζουν οι μέρες αυτές και ηχηρό και ευχάριστο ξεκινά για τους περισσότερους το νέο έτος. Πρόσωπα του στενού σας περιβάλλοντος παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα σας, δεν θα λείψουν αιφνίδιες αλλαγές τις οποίες όμως θα μπορέσετε να ξεπεράσετε. Προσπαθήστε να μείνετε οργανωμένοι και ανεπηρέαστοι από οτιδήποτε δείτε και ακούσετε. Τυγχάνει αυτή την περίοδο να διασπάται ευκολότερα η προσοχή σας και να επηρεάζεται ο συναισθηματικός σας κόσμος. Και αυτό οι επιτήδειοι θα το εκμεταλλευτούν δέοντος.

Τοξότης

Το νέο έτος δίνει έμφαση τόσο θετική όσο και αρνητική σε ότι αφορά την συναισθηματική αλλά και την οικονομική σας ασφάλεια. Κατόπιν αυτού θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην έκφραση, στις υποσχέσεις αλλά και στις αποφάσεις. Γιορτάστε συμβολικά το ξεκίνημα της νέας χρονιάς η οποία πρόκειται να αλλάξει αισθητά την ζωή σας αλλά και να σας αναγκάσει να γίνετε πιο πειθαρχημένοι και υπεύθυνοι. Αναζητήστε εκείνους που μπορούν να σας καταλάβουν, μην άγχεστε όμως αν κάτι έχει μπλοκάρει την ερωτική σας ζωή, σύντομα θα έρθει η βελτίωση.

Αιγόκερως

Είστε οι πρωταγωνιστές αυτών των ημερών και πρέπει να αξιοποιήσετε τον συνωστισμό του Ήλιου του Άρη και της Αφροδίτης στο ζώδιο σας. Κάθε μέρα θα είναι ξεχωριστή, έντονη και ενδιαφέρουσα. Αποδεχτείτε ενδιαφέρουσες προσκλήσεις και χαμογελάστε σε εκείνους που θα συναντήσετε αιφνίδια στο δρόμο σας. Μην βιάζεστε για εξελίξεις στις προσπάθειες που καταβάλετε αρκεί εσείς να κάνετε το καλύτερο σας όπου και αν στρέψετε την προσοχή σας. Ενδιαφέρουσες προβλέπονται και οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας.

Υδροχόος

Για εσάς οι μέρες έχουν μια ασάφεια και μια μεταβλητότητα. Παρόλο που ξέρετε τι πρέπει να κάνετε το αποφεύγετε. Το άλλοθι της πρωτοχρονιάς είναι σημαντικό για να αποδράσετε εκεί που θέλετε και να αποφύγετε κάποιους ενοχλητικούς τύπους. Ο Άρης συνεχίζει να σας ταλαιπωρεί αλλά ταυτόχρονα σας κάνει ακόμα μια φορά να γίνετε αποδοτικοί και δημιουργικοί. Αποφύγετε όμως να γίνετε εμπόλεμοι με τους άλλους όσο δίκιο και αν έχετε.

Ιχθύς

Είστε από εκείνους που θα περάσετε ευχάριστα τις μέρες που ακολουθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα ακολουθήσετε την παρέα των φίλων σας και δεν θα ζημιωθείτε. Η νέα χρονιά θα δώσει έμφαση σε κάποιες προσδοκίες σας και εσείς θα συμβάλετε, έστω και ακουσία, για την υλοποίηση τους. Σημαντικές προβλέπονται και οι εξελίξεις στα ερωτικά σας, με την προϋπόθεση ότι κάνετε το πρώτο βήμα και δεν διστάζετε να διεκδικήσετε αυτό που επιθυμείτε. Όσοι εξαιρείστε αυτού του κανόνα θα περάσετε όμορφα με δικούς σας ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

