Τζάνετ Τζάκσον: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση που έγινε viral

Η Τζάνετ Τζάκσον πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο γκαλά του Grammy Hall of Fame 2026 που διοργανώθηκε από τη Recording Academy και το Grammy Museum, την περασμένη εβδομάδα, «κλέβοντας τις εντυπώσεις».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της 59χρονης αδελφής του Μάικλ Τζάκσον τους τελευταίους επτά μήνες. Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση μετά την απόφασή της να μη συμμετάσχει στη νέα κινηματογραφική ταινία για τη ζωή του «βασιλιά της ποπ» που «έφυγε από τη ζωή», το καλοκαίρι του 2009, σε αντίθεση προς άλλα μέλη της οικογένειας που συμμετέχουν στο πρότζεκτ.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς, φορώντας γκρι σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη νεανική της εικόνα, λίγες ημέρες πριν τα 60ά της γενέθλια στις 16 Μαΐου.

Ωστόσο, υπήρξαν και σχόλια που υπαινίχθηκαν αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ άλλοι τόνισαν τη θετική της ενέργεια και το χαμόγελό της στο κόκκινο χαλί.

Η Τζάνετ Τζάκσον δεν περιλαμβάνεται στην ταινία «Michael» του σκηνοθέτη Antoine Fuqua, η οποία βασίζεται στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Η συμμετοχή της οικογένειας θεωρείται σημαντική, καθώς τόσο η περιουσία του τραγουδιστή όσο και μέλη της οικογένειας εμπλέκονται στο πρότζεκτ, με τον ανιψιό της, Τζαφάρ Τζάκσον, να υποδύεται τον Μάικλ.

Η Λατόγια Τζάκσον είχε δηλώσει ότι η Τζάνετ κλήθηκε να συμμετάσχει στην ταινία αλλά αρνήθηκε ευγενικά.

Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση πριν από αυτήν ήταν τον Οκτώβριο σε φιλανθρωπική εκδήλωση για τον καρκίνο, όπου επίσης είχε εντυπωσιάσει με την εμφάνισή της.

Η προσωπική ζωή της Τζάνετ έχει απασχολήσει έντονα τα ΜΜΕ, αφενός το 2017 όταν γέννησε τον γιο της σε ηλικία 50 ετών κι αφετέρου όταν χώρισε από τον Wissam Al Mana.

Πηγή: skai.gr

