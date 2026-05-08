Χαμός με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Τη «σταύρωσαν» για τις σέξι selfies - «Έχεις γιο»

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας σειράς αποκαλυπτικών selfies που δημοσίευσε στο Instagram και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Το 34χρονο μοντέλο, που παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στα social media, με περισσότερους από 28 εκατομμύρια followers, «ανέβασε» φωτογραφίες μέσα από το ανακαινισμένο διαμέρισμά της στο Μανχάταν, φορώντας ένα βαθύ ντεκολτέ που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε πως «το σπίτι αρχίζει να παίρνει μορφή», αποκαλύπτοντας παράλληλα και τη νέα αισθητική του χώρου της, με τους κατακόκκινους τοίχους της κρεβατοκάμαρας να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού.

Ανάμεσα στα χιλιάδες σχόλια θαυμασμού, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν πως το περιεχόμενο που δημοσιεύει δεν συνάδει με το γεγονός ότι είναι μητέρα. «Έχεις γιο, δείξε λίγο σεβασμό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, αναφερόμενος στον τετράχρονο Σλάι, τον οποίο η Ραταϊκόφσκι απέκτησε από τον γάμο της με τον παραγωγό Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ.

Άλλοι εμφανίστηκαν πιο ειρωνικοί, σχολιάζοντας πως το μοντέλο επαναλαμβάνει συνεχώς τον ίδιο τύπο προκλητικών αναρτήσεων, ωστόσο οι υποστηρικτές της απάντησαν πως η ίδια δεν έχει ανάγκη να απολογηθεί για την εικόνα ή τη θηλυκότητά της.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιου είδους σχόλια. Τα τελευταία χρόνια έχει τοποθετηθεί δημόσια πολλές φορές γύρω από τη γυναικεία αυτοδιάθεση, την εικόνα του σώματος και τη σεξουαλικότητα, θέματα που αποτέλεσαν και βασικό άξονα του βιβλίου της «My Body», το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση όταν κυκλοφόρησε. Μέσα από τις προσωπικές της εξομολογήσεις είχε μιλήσει για τη βιομηχανία της μόδας, αλλά και τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρόλο της μητέρας και στην εικόνα που η ίδια επέλεξε να διατηρήσει δημόσια.

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα. Το τελευταίο διάστημα η Ραταϊκόφσκι δείχνει πιο ευτυχισμένη στο πλευρό του Γάλλου σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς, με τον οποίο επισημοποίησε τη σχέση της μέσα από κοινές φωτογραφίες στο Instagram. Πρόσφατα οι δυο τους ταξίδεψαν στην Ιαπωνία, με το μοντέλο να μοιράζεται στιγμιότυπα από το ταξίδι και να γράφει πως της είχε λείψει η χώρα που αγαπά ιδιαίτερα. Η σχέση αυτή φαίνεται να είναι η πιο σταθερή που έχει μετά το διαζύγιό της το 2022, έπειτα από μια περίοδο έντονης προσωπικής προβολής και φημολογούμενων σχέσεων με διάσημα πρόσωπα, όπως ο τραγουδιστής Harry Styles και ο κωμικός Eric André.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.