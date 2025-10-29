Λογαριασμός
«Καρφιά» της Βικτόρια Μπέκαμ για τη νύφη της: Κάποια θα πρέπει να είναι «πραγματικά τρελή», για να μην τα πηγαίνω καλά μαζί της

Ονόματα δεν είπε και οικογένειες δεν έθιξε, αλλά η 51χρονη σταρ έκανε μία δήλωση που ερμηνεύτηκε ως καρφί για τη νύφη της, Νίκολα Πελτζ

becham

Ονόματα δεν είπε και οικογένειες δεν έθιξε, αλλά η Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να κάνει μία δήλωση που ερμηνεύτηκε ως καρφί για τη νύφη της,καθώς μίλησε εν μέσω της αποξένωσής της από τον γιο της,  Μπρούκλιν και τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ.

Η 51χρονη πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, τα έσπασε με τη νύφη της το 2022, όταν η 20χρονη Νίκολα αποφάσισε να φορέσει στον γάμος της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ νυφικό Valentino, αντί για ένα από την σειρά της πεθεράς της.

Τότε, ο Μπρούκλιν πήρε τη γυναίκα του και έκοψε σταδιακά κάθε επαφή με την οικογένεια του. 

beckam peltz

Τώρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άντι Κοέν στο Sirius XM, η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι αγαπάει τις γυναίκες, τα πηγαίνει καλά με αυτές και θα πρέπει να έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην τα πάει καλά με μια γυναίκα.

«Είμαι κορίτσι για κορίτσια. Θέλω να πω, πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ τρελή για να μην τα πάω καλά μαζί σου, αν είσαι γυναίκα» είπε χαρακτηριστικά

«Επειδή αγαπώ τις γυναίκες και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κάνω αυτό που κάνω με τη μόδα και την ομορφιά» συνέχισε η Μπέκαμ. 

Προηγουμένως, είχε αποκαλυφθεί πώς η Βικτόρια και ο σύζυγός της συμφιλιώθηκαν με την ιδέα ότι δεν θα δουν τον μεγαλύτερο γιο τους στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

