«Verity»: Το σκοτεινό μπεστ σέλερ της Κολίν Χούβερ στη μεγάλη οθόνη με τις Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον

Η Amazon MGM Studios παρουσίασε στο CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, μια πρώτη εικόνα από το «Verity», την κινηματογραφική μεταφορά του oμώνυμου μπεστ σέλερ της διάσημης συγγραφέως Κολίν Χούβερ (Colleen Hoover).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σοουγουόλτερ (Michael Showalter) ο οποίος συνεργάζεται ξανά με την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) μετά την επιτυχία της ρομαντικής κομεντί «The Idea of You». Η ιστορία ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Ντακότα Τζόνσον), «μια ανερχόμενη συγγραφέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και δέχεται να ολοκληρώσει μια δημοφιλή σειρά βιβλίων καθώς η αρχική δημιουργός Verity Crawford (Χάθαγουεϊ), αδυνατεί πλέον να γράψει μετά από ένα ατύχημα. Όταν η Lowen εγκαθίσταται στην κατοικία των Crawford, έρχεται κοντά με τον σύζυγο της Verity, Jeremy (Τζος Χάρτνετ), ενώ σύντομα ανακαλύπτει ένα ημιτελές χειρόγραφο που φαίνεται να κρύβει σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της διάσημης συγγραφέως».

Κατά την παρουσίαση, η Amazon MGM αποκάλυψε ένα τρέιλερ αποκλειστικά για τους παρευρισκόμενους. Σε αυτό, οι δύο γυναίκες συναντιούνται και η Lowen σοκάρεται από την κατάσταση της Verity.

«Μπορεί να μιλήσει; Καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της;» ρωτά, καθώς ετοιμάζεται να συγκεντρώσει τις σημειώσεις της. Ο Jeremy τη διαβεβαιώνει πως, αν κάποιος επρόκειτο να συνεχίσει το έργο της συζύγου του, θα ήθελε να είναι ένα πρόσωπο που η ίδια σεβόταν. Ίσχυε όμως αυτό; Η ατμόσφαιρα γίνεται ανατριχιαστική, αφήνοντας ερωτηματικά για τη σχέση ανάμεσα στη Verity και τον Jeremy.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα (Ismael Cruz Córdova) και ο Μπρέιντι Ουάγκερ (Brady Wagner).

Η ταινία αποτελεί μία από τις πολλές μεταφορές που βασίζονται στο έργο της Χούβερ, ενός αληθινού φαινομένου του BookTok. Ακολουθεί την τεράστια εμπορική επιτυχία της Sony, «It Ends with Us», η οποία ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 351 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παρά τη νομική διαμάχη των βασικών πρωταγωνιστών Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively και Τζάστιν Μπαλντόνι (Justin Baldoni).

Η Paramount ακολούθησε με το «Regretting You», με τους Άλισον Γουίλιαμς (Allison Williams), Μακένα Γκρέις (Mckenna Grace) και Ντέιβ Φράνκο (Dave Franco) κερδίζοντας πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια ενώ η Universal κυκλοφόρησε πρόσφατα το «Reminders of Him», με τη Μάικα Μονρό (Maika Monroe) το οποίο ξεπέρασε τα 84 εκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Verity» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

