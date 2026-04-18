Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του Τζ. Φ. Κένεντι, επανέλαβε την κριτική του για τη σειρά Love Story

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, ο μοναδικός εγγονός του αείμνηστου προέδρου Τζον Φ. Κένεντι και της πρώτης κυρίας Τζάκι Κένεντι, επανέλαβε την κριτική του για τη σειρά Love Story του FX σε νέα συνέντευξη που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα.

Καλεσμένος στο podcast της Κέιτι Κούρικ, Next Question With Katie Couric, ο 33χρονος Σλόσμπεργκ σχολίασε πώς η μίνι σειρά επικεντρώθηκε στην αίγλη εις βάρος της οικογένειάς του και της κληρονομιάς του θείου του, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Δυσκολεύομαι να βρω ένα σύμπαν όπου κάποιος που εκμεταλλεύεται την οικογένειά μου με βοηθάει» είπε ο Σλόσμπεργκ όταν ρωτήθηκε αν η δημοτικότητα της σειράς θα μπορούσε να ωφελήσει την καμπάνια του για το Αμερικανικό Κογκρέσο.

Το διάστημα αυτό ο Τζακ Σλόσμπεργκ διεξάγει εκστρατεία για μια κενή έδρα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για να εκπροσωπήσει την 12η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. «Το πρόβλημά μου είναι η δραματοποίηση και η μεγαλοποίηση της ερωτικής του ζωής χωρίς να υπάρχει καμία αποδοχή των σοβαρών πραγμάτων που έκανε» είπε.

Η σειρά Love Story που έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο σε εννέα επεισόδια ακολουθεί τη σχέση και τους πρόωρους θανάτους του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ- Κένεντι τη δεκαετία του 1990.

Όπως αναφέρεται στους τίτλους τέλους κάθε επεισοδίου, μεγάλο μέρος των διαλόγων είναι μυθοπλασία και απλώς εμπνευσμένο από πραγματικά πρόσωπα.

Ο Σλόσμπεργκ ήταν προσεκτικός στη διάκριση μεταξύ των ανθρώπων που δημιούργησαν τη σειρά και του κοινού της. Πρόσθεσε ότι δεν ζητήθηκε από κανέναν στην οικογένεια Κένεντι να έχει συμβουλευτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της παραγωγής και προέτρεψε τους θεατές να προσεγγίσουν τη σειρά με κριτικό πνεύμα. «Θα ήθελα απλώς όσοι παρακολουθούν τη σειρά να το κάνουν έχοντας κατά νου ένα γράμμα και αυτό είναι το κεφαλαίο «F» από το fiction (μυθοπλασία)» είπε. Μιλώντας για τον θείο του, ο Σλόσμπεργκ τόνισε: «Ήταν ένας έξυπνος, ελκυστικός άνθρωπος που νοιαζόταν για την πολιτική. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι, μόλις θυμούνται ποιος ήταν, θέλουν να ντυθούν σαν αυτόν και να είναι σαν αυτόν».

Ο Σλόσμπεργκ διαφώνησε επίσης με την απεικόνιση των γονιών του, Καρολάιν Κένεντι και Έντουιν Σλόσμπεργκ, στη σειρά, περιγράφοντάς τους ως «τους δύο πιο ευγενικούς, πιο αξιοπρεπείς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν ιδιωτικότητα και που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να βοηθούν τους άλλους». Διαφώνησε ιδιαίτερα με την απεικόνιση του πατέρα του. «Έβαλαν τον πατέρα μου ντυμένο με καρό ρούχο» είπε. «Ο πατέρας μου είναι ο πιο κομψός τύπος που έχω γνωρίσει ποτέ» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.