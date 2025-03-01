Σάκης Τανιμανίδης: Λιώνει κυριολεκτικά για τις κόρες του και το φωνάζει…

Δεν το κρύβει κιόλας ούτε από τα ποσταρίσματα του στα Social. Το δίδυμα κοριτσάκια του και φυσικά η γυναίκα του Χριστίνα Μπόμπα είναι οι μεγάλες αδυναμίες της ζωής του. Η πατρότητα άλλαξε πολλά και ο ίδιος μίλησε για αυτό το θέμα στον γνωστό Κύπριο YouTuber και Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Διαβάστε ακόμα : Λευτέρης Πανταζής: Αν ψάχνετε ποιος γνωστός τραγουδιστής του έκλεινε το μικρόφωνο όταν συνεργάστηκαν, έχουμε την απάντηση!

«Άλλαξε η ζωή μου στο μεγαλύτερο ποσοστό που μπορώ να φανταστώ. Προς το καλύτερο. Έχω ζήσει τόσες εμπειρίες, τόσα πολλά πράγματα, η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορείς να ζήσεις στη ζωή είναι το να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Αυτά που θα σου δώσει αυτή η διαδικασία, είναι τεράστια διαφορά από οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου, το πιο όμορφο και ουσιαστικό πράγμα που μπορείς να νιώσεις ως άνθρωπος» είπε αρχικά για την πατρότητα και τις κόρες του ο Σάκης Τανιμανίδης και συνέχισε:

«Αν δεν το ζήσει κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ζούμε μια φορά, είναι κρίμα να μην ζήσεις αυτή την εμπειρία. Να μη νιώσεις αυτά τα συναισθήματα. Οι κόρες μου με κάνουν καλύτερο. Με έναν μαγικό τρόπο όλα γίνονται και προλαβαίνεις και τις δουλειές σου. Τότε αρχίζεις και γίνεσαι πιο ολοκληρωμένος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.