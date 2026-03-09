Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά το τρίτο διαζύγιο ήθελα να τα παρατήσω

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, καθώς επέστρεψε στο Λας Βέγκας με το σόου της «The JLo Show: Up All Night Live». Η 56χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή, αλλά άφησε άφωνο το κοινό όταν παραδέχτηκε ότι ήταν έτοιμη να τα παρατήσει όλα μετά το τέλος του τρίτου γάμου της με τον Μάρκ Άντονι.

Το ζευγάρι, που έχει τα 18χρονα δίδυμα Max και Emme, ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2011, μετά από επτά χρόνια γάμου, αν και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014. «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, τότε άρχισα πραγματικά να γίνομαι καλή σε αυτό», είπε γελώντας, ενώ το κοινό αντέδρασε με επευφημίες.

«Σοβαρά τώρα, δεν είναι αστείο», πρόσθεσε. «Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα. Ήμουν μια μόνη μητέρα με δίδυμα τριών ετών», είπε η καλλιτέχνις, εξηγώντας ότι είχε εξαντληθεί προετοιμάζοντας τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας.

Σε άλλο σημείο, η Λόπεζ ανέφερε: «Τηλεφώνησα σε έναν δικό μου άνθρωπο. Το όνομά της ήταν Louise Hay. Μερικοί από εσάς ίσως τη γνωρίζετε. Έχει φύγει από τη ζωή. Μου είπε: “Jennifer, είσαι χορεύτρια, σωστά;” Της είπα: “Ναι”. Και μου λέει: “Όταν μαθαίνεις μια χορογραφία και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;” Της απάντησα: “Συνεχίζω μέχρι να τα κάνω σωστά”. Και μου είπε: “Ακριβώς. Να συνεχίζεις πάντα να χορεύεις”».

Καταλήγοντας, η Λόπεζ είπε στο κοινό της: «Και εύχομαι το ίδιο για τον καθένα από εσάς: ό,τι κι αν σας φέρει η ζωή, να χορεύετε και να χορεύετε και να χορεύετε ξανά και ξανά. Σας αγαπώ πάρα πολύ».

Η ιστορία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τη μοιράζεται. Κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της είχε μιλήσει ξανά για εκείνη την περίοδο, κάτι που φαίνεται να έχει γίνει πλέον σταθερό μέρος της παράστασής της στο Λας Βέγκας. Παρά τις δυσκολίες του χωρισμού της με τον Μάρκ Άντονι, η Λόπεζ έχει δηλώσει ότι σήμερα διατηρούν στενή φιλία, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Παράλληλα, η Λόπεζ δήλωσε πρόσφατα ότι ποτέ δεν είδε την καριέρα της στο τραγούδι ως δουλειά. «Βρίσκομαι στην πιο χαρούμενη περίοδο της ζωής μου και αυτό φαίνεται και στο σόου», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Δεν το είδα ποτέ ως δουλειά. Είναι, απλώς, αυτό που αγαπώ να κάνω». Πρόσθεσε ότι νιώθει τυχερή που έχει τόσο υποστηρικτικούς θαυμαστές και ότι θέλει πάντα να ανταποδίδει την αγάπη που λαμβάνει.

Πηγή: skai.gr

