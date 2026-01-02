Με μια σειρά από στιγμιότυπα σημαντικών στιγμών των τελευταίων δώδεκα μηνών, ο υπνοθεραπευτής και νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston), Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis) αποχαιρέτησε μέσα από το Instagram το 2025, μια χρονιά-σταθμό για την προσωπική του ζωή, καθώς σφραγίστηκε από τη σχέση του με τη διάσημη ηθοποιό.

Μεταξύ των εικόνων που ανήρτησε ήταν και ένα στιγμιότυπο από μια βόλτα τους με το αυτοκίνητο καθώς και μία άλλη εικόνα, όπου τρυφερό στιγμιότυπο όπου αγκαλιάζει ένα από τα σκυλιά της σταρ.

Jennifer Aniston & Jim Curtis look so happy together pic.twitter.com/83IrIOeGlz — CarolAniston (@jenanistoworld) December 31, 2025

Είχε προηγηθεί ανάρτηση της Άνιστον, η οποία μοιράστηκε σε ένα βίντεο τις δικές της καλύτερες στιγμές, με φωτογραφίες της με τον Κέρτις (για κλάσματα δευτερολέπτου) και τελευταίο πλάνο ένα σύννεφο σε σχήμα καρδιάς στον ουρανό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο γνωστός υπνοθεραπευτής, συγγραφέας και σύμβουλος ευεξίας έκανε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο απολογισμό.

«Συνέβησαν κάποια υπέροχα πράγματα αυτή τη χρονιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026... έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κέρτις

Η σχέση της Άνιστον με τον υπνοθεραπευτή έγινε επίσημα γνωστή μέσω ανάρτησης της ηθοποιού στο Instagram τον Νοέμβριο, με αφορμή τα 50ά γενέθλια του Κέρτις.

Λίγες ημέρες αργότερα, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης «Women in Hollywood» του περιοδικού ELLE, στο Μπέβερλι Χιλς.

