Νέες, παπαρατσικές φωτογραφίες επιβεβαιώνουν τη σχέση της Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) με τον γοητευτικό υπνωτιστή Τζιμ Κέρτις.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε πρόσφατα να απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με φίλους πάνω σε σκάφος στη Μαγιόρκα και η Daily Mail δημοσίευσε αποκλειστικά φωτογραφίες με τους δυο τους να χαλαρώνουν πάνω στο πολυτελές γιοτ.

I read all of Jennifer Aniston's guru lover's very saucy tales... he's her anti-Brad Pitt: MEREDITH CLARK https://t.co/ElxgPFKwOU — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 11, 2025

Ο φακός έχει απαθανατίσει το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές. Σε μία από αυτές ο 49χρονος Κέρτις κάνει μασάζ στην πλάτη της 56χρονος σταρ και στη συνέχεια σκύβουν μαζί για να κοιτάξουν το τηλέφωνό της Ανιστον

Σε μια άλλη φωτογραφία, ο Κέρτις χαϊδεύει τα μαλλιά της Άνιστον καθώς χαλαρώνουν μαζί στη βεράντα, ενώ κάποιος άλλος δήλωσε ότι είδε το ζευγάρι να φιλιέται.

Μια πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στη DailyMail.com: «Η Τζένιφερ βγαίνει με τον Τζιμ και είναι πολύ ευτυχισμένη, αλλά προς το παρόν παίρνει τα πράγματα με πολύ αργούς ρυθμούς.

Οι φίλοι της ενθουσιάζονται με το νέο τους ειδύλλιο και όσοι τον έχουν γνωρίσει πιστεύουν ότι είναι το τέλειο ζευγάρι».



Πηγή: skai.gr

