Τζέισον Μομόα για την καταιγίδα στη Χαβάη: «Είμαστε ασφαλείς προς το παρόν»

Σοβαρή δοκιμασία περνά τις τελευταίες ημέρες η Χαβάη, καθώς σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ανάμεσα σε όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους βρίσκεται και ο Τζέισον Μομόα, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι ασφαλείς.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εγκατέλειψε τη βόρεια ακτή του Οάχου, όταν διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καταρρακτώδεις βροχές και ορμητικά νερά παρέσυραν σπίτια, δρόμους και οχήματα, οδηγώντας σε μαζικές εκκενώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στο φράγμα Ουαχιάουα.

«Είμαστε ασφαλείς προς το παρόν, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο ηθοποιός, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες. Όπως πρόσθεσε, η κατάσταση στη βόρεια ακτή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και να υπάρξει συντονισμένη βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη.

Ο 46χρονος, που έχει καταγωγή από τη Χαβάη, μοιράστηκε επίσης εικόνες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με μεγάλα κύματα να πλήττουν τις ακτές κοντά στο σπίτι του πατέρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε προγραμματισμένη φιλανθρωπική εκδήλωση με το συγκρότημά του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για το κοινό και τους συμμετέχοντες.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές της Χονολουλού διέταξαν την εκκένωση περισσότερων από 5.000 κατοίκων, ενώ πάνω από 230 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί από τις πλημμυρισμένες ζώνες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ περίπου 10 άτομα νοσηλεύονται με υποθερμία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες.

Πηγή: skai.gr

