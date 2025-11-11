Η Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan) και η ομάδα της φροντίζουν να μην επαναληφθεί η ιστορία με ένα νέο σύνολο κανόνων για το κόκκινο χαλί, έναν χρόνο μετά την εκρηκτική της κατάρρευση.

Προκειμένου να αποφευχθεί μια σκηνή όπως αυτή με τη νικήτρια των Grammy στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, μια υπάλληλός της προειδοποίησε τους φωτογράφους να είναι προσεκτικοί πριν από την εμφάνιση της τραγουδίστριας.

«Εντάξει, έρχεται η Τσάπελ. Μην της φωνάξετε, αλλιώς θα φύγει», ακούγεται να λέει η γυναίκα στο βίντεο. «Να είστε ήσυχοι, να είστε ευγενικοί, να χαμογελάτε». Μερικοί φωτογράφοι γέλασαν με την οδηγία, αλλά φαίνεται ότι είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όταν η καλλιτέχνις εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι την υποδέχτηκαν με ασυνήθιστη ηρεμία και σεβασμό. Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις «viral» αντιδράσεις της σε άλλες εκδηλώσεις.

Οι θαυμαστές της την υποστηρίζουν και λένε ότι η ίδια δεν συμπεριφέρεται σαν ντίβα, αλλά απλώς ζητά μια ανθρώπινη συμπεριφορά και μεταχείριση.

Πηγή: skai.gr

