Tom Holland: Γιορτάζει 3,5 χρόνια νηφαλιότητας

Ο Tom Holland έφτασε πρόσφατα σε ένα καθοριστικό σημείο στη ζωή του, συμπληρώνοντας τριάμισι χρόνια χωρίς καμία κατανάλωση αλκοόλ.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire», ο γνωστός ηθοποιός μίλησε «ανοικτά» για αυτή τη μετάβαση, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατάφερε.

«Είμαι σε εξαιρετική φάση», ανέφερε, επισημαίνοντας πως νιώθει πλήρως, ανανεωμένος σαν να ξαναβρήκε τον εαυτό του.

Παράλληλα, ο Holland ασχολείται ενεργά και με τα επαγγελματικά του σχέδια εκτός κινηματογράφου.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη «Bero», την εταιρεία που ίδρυσε και επικεντρώνεται στην παραγωγή μη αλκοολούχας μπύρας.

Όπως αποκάλυψε, η πορεία της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα καλή και αυτό του προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση.

«Κάνουμε καθημερινά πρόοδο», σημείωσε, εξηγώντας πως η ομάδα του δουλεύει εντατικά πάνω σε πρωτοποριακές ιδέες και προϊόντα που ενισχύουν τη δυναμική της εταιρείας.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του για τα μελλοντικά βήματα της «Bero», τονίζοντας ότι νέα εγχειρήματα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, με προγραμματισμένες παρουσιάσεις μέσα στον φετινό χειμώνα αλλά και το επόμενο καλοκαίρι.

«Ανυπομονώ για όσα έρχονται», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες

