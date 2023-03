Τελ Αβίβ: Florentin, Jaffa, Λευκή Πόλη και Rothschild Street – Μία μικρογραφία της Νέας Υόρκης µε παραλίες

Οι εποχές μεταξύ Απρίλιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο είναι ιδανικές για να επισκεφτείς την πόλη

Η καθημερινότητα στο Τελ Αβίβ περιλαμβάνει το πρωί ψώνια στις αγορές, το μεσημέρι μπάνιο στην παραλία, το απόγευμα βόλτα με παγωτό στο χέρι και το βράδυ πάρτι μέχρι το επόμενο πρωί.

Οξύμωρο σχήμα αποτελεί η συντηρητική και αυστηρή Ιερουσαλήμ που απέχει σχεδόν μία ώρα από το εκσυγχρονισμένο Τελ Αβίβ. Η πόλη φημίζεται για την τρομερή νυχτερινή ζωή, το καλό φαγητό και την ακριβή ζωή. Ακούγοντας ακριβή ζωή κανείς περιμένει να αντικρίσει επαγγελματίες με γραβάτες, να τρέχουν στους δρόμους και να είναι μέσα στο άγχος για να προλάβουν τις προθεσμίες. Μεγάλο λάθος. Το αίσθημα της πόλης είναι λίγο πολύ go with the flow.

Όταν ρωτάς τους κατοίκους αν τους αρέσει η ζωή εδώ η απάντηση είναι πάντα «Εννοείται! Είμαστε στο Τελ Αβίβ!» και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα διεγερτικό για να μάθεις ακόμα περισσότερα για αυτό το μέρος.

Παραλίες

Μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες είναι οι Gordon, Frishman και Jerusalem beach. Παρόλα αυτά δεν έχει τόσο πολύ σημασία σε ποια θα καταλήξεις. Σημαντική είναι όλη η εμπειρία που παίρνεις από εκεί. Το πρώτο που παρατηρείς είναι ότι η παραλία χωρίζεται σε αυτούς που έρχονται για να χαλαρώσουν και σε αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τις δραστηριότητες τους. Αρχικά, αρκετές είναι οι μέρες που τα νερά είναι ειδυλλιακά για σερφινγκ και θαλάσσια σπορ.

Επίσης, το beach volley, το τρέξιμο και η γυμναστική στα όργανα είναι χόμπι που προτιμώνται από πολλούς ντόπιους. Από την άλλη μεριά, για αυτούς που προτιμούν να κάνουν ένα διάλλειμα, η καλύτερη επιλογή είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου την ώρα που κάνουν ηλιοθεραπεία ξαπλωμένοι στην αμμουδιά. Εντυπωσιακό είναι πως κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να τσεκάρει το κινητό του.

Αγορές

Σίγουρα η Carmel Market είναι η πιο σημαντική αγορά της πόλης. Έχει τόσα πολλά μπαχαρικά, φαγητά, προϊόντα και σουβενίρ που αποτελεί πόλο έλξης. Εκεί θα χορτάσεις από φαλάφελ, αφού οι μερίδες είναι τεράστιες. Ετοιμάσου να δαπανήσεις αρκετή ώρα για να φτάσεις από τη μία άκρη στην άλλη, καθώς έχει πολύ κόσμο. Αυτό όμως γιατί να αποτελεί πρόβλημα; Είσαι στην πόλη που όλα κυλάνε χαλαρά!

Για μία πιο χαλαρή και καλλιτεχνική ματιά η Artist Market θα σε δικαιώσει. Από κεραμικά αντικείμενα μέχρι πίνακες ζωγραφικής, όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι από τους ίδιους τους έμπορους- καλλιτέχνες. Τέλος, η Jaffa Flea Market και η Tel Aviv Port Market έχουν επίσης τη γοητεία τους.

Λευκή Πόλη

Μία βόλτα από την περιοχή με τα λευκά κτήρια αξίζει τον κόπο, καθώς το 2003 χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Στη δεκαετία του 1920 και του ‘ 30 ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων αρχιτεκτόνων, που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, μετακόμισαν στο Τελ Αβίβ. Φέρνοντας όλη την εμπειρία τους, δημιούργησαν μια νέα αρχιτεκτονική γλώσσα, που χαρακτηρίζεται από την ασυμμετρία, τη λειτουργικότητα και την απλότητά της. Το αρχιτεκτονικό στυλ ονομάστηκε Μπαχάους. Σήμερα, τα καφέ, τα μπαρ και τα εστιατόρια που βρίσκονται εκεί ακολουθούν αυτό το στυλ.

Florentin

Σε αντίθεση με την πολύ προσεκτικά οργανωμένη Λευκή Πόλη έρχεται η Florentin. Η περιοχή μοιάζει πιο χίπικη. Οι άνθρωποι είναι πολύ χαλαρά ντυμένοι και οι δρόμοι είναι γεμάτοι γκράφιτι. Η περιοχή είναι ένα από τα πιο δυναμικά και διασκεδαστικά μέρη του Τελ Αβίβ και φημίζεται διεθνώς για το τεράστιο ρόλο που παίζει στη νυχτερινή ζωή του Τελ Αβίβ. Δεν χρειάζονται πολλές προετοιμασίες για να βγεις, μόνο διάθεση για να περάσεις καλά.

Jaffa

Το σημείο της πόλης που ξεφεύγει από τους ουρανοξύστες και τον σύγχρονο κόσμο είναι η Jaffa. Μια βόλτα στα σοκάκια σε μεταφέρει σε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Εκεί ήταν το λιμάνι που υπάρχει για περίπου 4.000 χρόνια. Τα σπίτια από σχιστόλιθο και τα πέτρινα δρομάκια σε παραπέμπουν σε εποχές όπου οι έμποροι και οι ναυτικοί προσεύχονταν πριν πάρουν τα πλοία και βγουν στην ανοιχτή θάλασσα. Μια βόλτα, πίνοντας ένα ρόφημα ή τρώγοντας παγωτό επιβάλλεται στην περιοχή. Επίσης, η όψη του ήλιου να πέφτει στην θάλασσα όταν δύει είναι μία από τις πιο όμορφες εικόνες.

Rothschild Street

Αν και το πρωί η ο δρόμος μοιάζει με έναν κεντρικό που μπορείς να κάνεις μία βόλτα μέσα στα δέντρα το βράδυ μετατρέπεται σε ένα ξέφρενο πάρτι. Τα πιο ωραία κλαμπ και μπαρ βρίσκονται εκεί, όπως το Jimmy who και το Breakfast club. Βέβαια, κλαμπ υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά στο Τελ Αβίβ είναι η διάθεση του κόσμου, να χορεύουν ως το πρωί όλοι μαζί, ανεξαιρέτως αν ανήκουν στην ίδια παρέα ή σε διαφορετικές. Ακόμα, μοναδικά είναι τα secret party. Αυτά είναι πάρτι, κάποιες φορές κοντά στην Rothschild Street, τα οποία δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς άλλος εκτός από τους ντόπιους. Το θετικό είναι πως αν έχεις όρεξη να διασκεδάσεις πάντα υπάρχει ο τρόπος να τα ανακαλύψεις και να βρεθείς μέσα σε αυτά.

Γρήγορες ερωτο-απαντήσεις

Τι νόμισμα έχουν; Το νόμισμα είναι το Σέκελ Ισραήλ.

Το νόμισμα είναι το Σέκελ Ισραήλ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω πιστωτική κάρτα; Οι MasterCard, Visa και μερικές φορές οι American Express γίνονται δεκτές σχεδόν από όλους τους εμπόρους.

Οι MasterCard, Visa και μερικές φορές οι American Express γίνονται δεκτές σχεδόν από όλους τους εμπόρους. Ποιος είναι ο καλύτερη περίοδος να ταξιδέψεις στο Τελ Αβίβ; Οι εποχές μεταξύ Απρίλιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο είναι ιδανικές για να επισκεφτείς την πόλη. Οι νύχτες είναι δροσερές, ενώ το πρωί οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 20°C – 25°C.

Οι εποχές μεταξύ Απρίλιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο είναι ιδανικές για να επισκεφτείς την πόλη. Οι νύχτες είναι δροσερές, ενώ το πρωί οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 20°C – 25°C. Μπορείς να γυρίσεις την πόλη χωρίς αυτοκίνητο; Θα μπορούσες να μην χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο, αφού το Τελ Αβίβ είναι μία μικρή πόλη. Η πόλη είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να σε παρασέρνει να κάνεις βόλτες είτε μέσα από τα πάρκα είτε κατά μήκος της θάλασσας είτε μέσα από τις γειτονιές.

Θα μπορούσες να μην χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο, αφού το Τελ Αβίβ είναι μία μικρή πόλη. Η πόλη είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να σε παρασέρνει να κάνεις βόλτες είτε μέσα από τα πάρκα είτε κατά μήκος της θάλασσας είτε μέσα από τις γειτονιές. Πόσες μέρες χρειάζομαι; Περίπου 3 διανυκτερεύσεις είναι αρκετές για να επισκεφθείς τα κύρια αξιοθέατα.

