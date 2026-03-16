Η νίκη της Τζέσι Μπάκλεϊ στα Όσκαρ 2026 αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της φετινής απονομής. Η Ιρλανδή ηθοποιός κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet».

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή πορεία μιας ηθοποιού που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα με επιλογές ρόλων που συνδυάζουν καλλιτεχνική τόλμη και συναισθηματικό βάθος.

Στην ομιλία της, η ηθοποιός εμφανίστηκε συγκινημένη, λέγοντας ότι η στιγμή ήταν «πραγματικά απίστευτη». Ευχαρίστησε τους δημιουργούς και τους συνεργάτες της στην ταινία για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνη αυτή η καλλιτεχνική εμπειρία. Στην ομιλία της αναφέρθηκε, επίσης, στην οικογένειά της στην Ιρλανδία, καθώς και στον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε σπουδαίο πατέρα και στήριγμα στη ζωή της. Η ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο «στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας» και έκλεισε συγκινημένη λέγοντας στα ιρλανδικά «Go raibh míle maith agat», δηλαδή «χίλια ευχαριστώ».

Από την Ιρλανδία στη διεθνή αναγνώριση

Η Τζέσι Μπάκλεϊ γεννήθηκε το 1989 στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας. Από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και το θέατρο, συμμετέχοντας σε σχολικές παραστάσεις και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η πρώτη μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 2008, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό talent show του BBC, «I’d Do Anything».

Παρότι δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, η συμμετοχή της αποτέλεσε το εφαλτήριο για την καριέρα της. Η Μπάκλεϊ συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στη φημισμένη ακαδημία Royal Academy of Dramatic Art στο Λονδίνο, όπου ανέπτυξε το υποκριτικό της εύρος και την έντονη σκηνική παρουσία που θα τη χαρακτήριζε αργότερα.

Οι ρόλοι που την καθιέρωσαν

Η πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική αναγνώριση ήρθε το 2018 με την ταινία «Wild Rose», όπου υποδύθηκε μια νεαρή γυναίκα από τη Γλασκώβη που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια της κάντρι. Η ερμηνεία της απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και της χάρισε υποψηφιότητες σε σημαντικά βραβεία.

Ακολούθησαν ρόλοι που ανέδειξαν το ταλέντο της: από το ψυχολογικό δράμα «I'm Thinking of Ending Things» του Charlie Kaufman έως το βραβευμένο με Όσκαρ φιλμ, «The Lost Daughter», σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal. Για την ερμηνεία της στο τελευταίο απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, γεγονός που την έφερε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η ηθοποιός ξεχώρισε και στη μικρή οθόνη. Η συμμετοχή της στη μίνι σειρά «Chernobyl» του HBO την έκανε γνωστή σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Ο ρόλος που της χάρισε το Όσκαρ

Η μεγάλη στιγμή στην καριέρα της ήρθε με την ταινία «Hamnet», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell. Η ιστορία εμπνέεται από τη ζωή της οικογένειας του William Shakespeare και επικεντρώνεται στη μητέρα του Hamnet, Agnes, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του γιου της.

Η ερμηνεία της στον ρόλο της Agnes χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως «βαθιά ανθρώπινη». Χωρίς υπερβολές και με έντονη εσωτερικότητα, η ηθοποιός αποτυπώνει το πένθος, την αγάπη και την απώλεια με τρόπο που αγγίζει τον θεατή. Πολλοί κριτικοί σημείωσαν ότι η ερμηνεία της αποτέλεσε την «καρδιά» της ταινίας, μεταφέροντας το συναισθηματικό βάρος της ιστορίας και προσδίδοντας στη δραματική αφήγηση μια σπάνια ευαισθησία.

Μετά την κατάκτηση του πολυπόθητου αγαλματιδίου, η Τζέσι Μπάκλεϊ συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο σημαντικές ηθοποιούς της γενιάς της. Παρά τη διεθνή επιτυχία της, όσοι τη γνωρίζουν μιλούν για μια καλλιτέχνιδα που παραμένει προσγειωμένη και αφοσιωμένη στη δουλειά της. Η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι την ενδιαφέρουν κυρίως ιστορίες που εξερευνούν τον ανθρώπινο ψυχισμό και τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων.

Η ταινία «Hamnet»

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Maggie O’Farrell, ενός βιβλίου που γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία και απέσπασε σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία.

Η ιστορία τοποθετείται στην Αγγλία του 16ου αιώνα και επικεντρώνεται στην οικογένεια του William Shakespeare. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Agnes, σύζυγος του νεαρού τότε θεατρικού συγγραφέα, και η σχέση της με τα παιδιά τους. Όταν ο μικρός Hamnet πεθαίνει σε ηλικία μόλις 11 ετών, η οικογένεια βυθίζεται στο πένθος και η ζωή τους αλλάζει δραματικά. Η ταινία εξερευνά θέματα όπως η απώλεια, η μητρική αγάπη, η μνήμη και η δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει την προσωπική τραγωδία.

Με έντονη ατμόσφαιρα εποχής, λυρική σκηνοθεσία και ιδιαίτερη έμφαση στα συναισθήματα των χαρακτήρων, το «Hamnet» ξεχωρίζει ως ένα ιστορικό δράμα που εστιάζει περισσότερο στον ανθρώπινο πόνο και λιγότερο στη βιογραφική αναπαράσταση.

Πηγή: skai.gr

