Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο λόγω των απόψεών του. Πράγμα, όχι σπάνιο για τον συγκεκριμένο δημιουργό. Οι δηλώσεις του, οι επιλογές του και το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο έχουν επανειλημμένως προκαλέσει αντιδράσεις, διαμορφώνοντας το προφίλ ενός καλλιτέχνη που δεν συμβιβάζεται, αλλά και που συχνά διχάζει.

Παρά το τεράστιο καλλιτεχνικό του κύρος, ο Ταραντίνο έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο για θέματα που ξεπερνούν τον κινηματογράφο, όπως για το πώς μιλά, πώς τοποθετείται και πώς αντιλαμβάνεται τη δημόσια ευθύνη που συνοδεύει την επιρροή του. Αυτή την εβδομάδα, ο διάσημος σκηνοθέτης προκάλεσε για άλλη μια φορά αντιδράσεις όταν έβαλε στο στόχαστρο τον Πολ Ντάνο, ισχυριζόμενος ότι η «αδύναμη» ερμηνεία του ηθοποιού στο ''There Will Be Blood'' έβλαψε την ποιότητα της ταινίας».

Πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό και εξήραν την ερμηνεία του, η οποία του χάρισε τότε μια υποψηφιότητα για τα βραβεία BAFTA. Ο Ταραντίνο υποστήριξε ότι η δουλειά ενός δημιουργού είναι να λέει την αλήθεια του, ακόμη κι αν αυτή σοκάρει. Ωστόσο, η στάση αυτή έχει επανειλημμένα προσελκύσει κριτική από συναδέλφους του, δημοσιογράφους και κοινό.

Ο ηθοποιός Πολ Ντάνο

Το σύνθετο παρελθόν που δεν ξεχνιέται

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για τον Ρόμαν Πολάνσκι σε παλιότερη συνέντευξή του συνέχισαν για χρόνια να στοιχειώνουν τη δημόσια εικόνα του. Ο Ταραντίνο αργότερα αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη, γεγονός που ηρέμησε μεν σε έναν βαθμό τις αντιδράσεις, αλλά δεν έσβησε πλήρως τη συζήτηση.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για τις απόψεις του γύρω από το Χόλιγουντ, την εξουσία και την ηθική υπόσταση του καλλιτέχνη, θέματα που συχνά φέρνουν στο φως την πιο άκαμπτη πλευρά του χαρακτήρα του. Ο Ταραντίνο είχε δηλώσει στο σόου του Χάουαρντ Στερν πως το θύμα του Πολάνσκι ήταν ένα «κορίτσι των πάρτι και δεν πίστευε ότι είναι βιασμός, όχι για την ηλικία γενικώς, αλλά για τα συκγκεκριμένα 13χρονα κορίτσια. Η Σαμάνθα Γκέιγκερ (το θύμα) είχε αντιδράσει τότε λέγοντας πως ήταν ξεκάθαρα βιασμός.

Η ρήξη με τη μητέρα του

Η προσωπική ζωή του Ταραντίνο, στην οποία γενικώς παραμένει φειδωλός, έχει ωστόσο απασχολήσει τα μέσα για συγκεκριμένες επιλογές του. Παρά το ότι δεν συνηθίζει να απαντά δημόσια, έχει παραδεχθεί ότι ορισμένες αποφάσεις του, όπως η αυστηρή οικονομική διαχείριση των προσωπικών του περιουσιακών στοιχείων, είναι προϊόντα προσωπικής αρχής και όχι δημόσιας διαπραγμάτευσης. Αυτές οι επιλογές συχνά παρερμηνεύονται ή αναλύονται φορτισμένα, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν μια εικόνα σκληρότητας ή αποστασιοποίησης.

Μιλώντας στο podcast «The Moment» θυμήθηκε μια στιγμή που η μητέρα του τάχθηκε στο πλευρό των δασκάλων του, αφού τον επέπληξαν επειδή έγραφε σενάρια στο σχολείο. Αφού έμπλεξε, είπε στη μητέρα του: «Εντάξει, κυρία μου, όταν γίνω επιτυχημένος συγγραφέας, δεν θα δεις ούτε ένα σεντ από την επιτυχία μου. Δεν θα υπάρχει σπίτι για σένα. Δεν θα υπάρχουν διακοπές για σένα, ούτε Κάντιλακ για τη μαμά. Δεν θα πάρεις τίποτα. Επειδή το είπες αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν τήρησε την υπόσχεσή του, ο Κουέντιν ομολόγησε: «Ναι. Τη βοήθησα με ένα πρόβλημα με την εφορία, αλλά δεν της πήρα σπίτι, ούτε Κάντιλακ… Υπάρχουν συνέπειες για τα λόγια σου όταν έχεις να κάνεις με τα παιδιά σου. Να θυμάσαι ότι υπάρχουν συνέπειες για τον σαρκαστικό τόνο σου σχετικά με ό,τι είναι σημαντικό για αυτά».

Η απόφαση του Ταραντίνο να σταματήσει να σκηνοθετεί μετά την 10η ταινία του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, καθώς φαίνεται πως θεωρεί τον εαυτό του ήδη «εκτός» της βιομηχανίας και άρα πιο ελεύθερο να μιλά όπως θέλει. Αυτή όμως η ελευθερία κρίνεται από πολλούς ως περιφρόνηση προς ένα σύστημα που του χάρισε δόξα, χρήματα και τεράστια επιρροή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.