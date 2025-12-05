Η αίθουσα του Red Sea International Film Festival στην Τζέντα πλημμύρισε συγκίνηση όταν ο Μάικλ Κέιν, ο θρυλικός ηθοποιός που έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο, εμφανίστηκε στη σκηνή πάνω σε αμαξίδιο. Στα 92 του χρόνια, η παρουσία του, ταπεινή αλλά ακτινοβόλα, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο κοινό, το οποίο τον χειροκροτούσε παρατεταμένα.

Ο βετεράνος ηθοποιός τιμήθηκε με το «Honoree Award», αναγνωρίζοντας επτά δεκαετίες αφοσίωσης και δημιουργίας στον κινηματογράφο. Η εικόνα του, αδύναμος πια στο περπάτημα αλλά ακλόνητος στην ψυχή, έγινε σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας.

در جریان افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ، وین دیزل جایزه یک عمر دستاورد هنری را به مایکل کین بازیگر پیشکسوت سینمای بریتانیا تقدیم کرد. کین که با ویلچر وارد مراسم شد، مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت.



نشریه ورایتی پیش‌تر گزارش داده بود که این بازیگر ۹۲ ساله قصد دارد… pic.twitter.com/p9txwPm7Sx — independentpersian (@indypersian) December 4, 2025

Στο πλευρό του βρισκόταν ο Vin Diesel, που τον βοήθησε να ανέβει στη σκηνή. Το στιγμιότυπο αυτό, γεμάτο σεβασμό και τρυφερότητα, καθήλωσε όλους όσοι ήταν στην αίθουσα. Ο Μάικλ Κέιν, με το χαμόγελο και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, έκανε ένα σύντομο αστείο για τα Όσκαρ που έχει κερδίσει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογένειά του: «Έχω μία υπέροχη οικογένεια που λατρεύω πέρα από τα όρια».

«Συνέχισα μέχρι τα 90, που ήταν πριν από δύο χρόνια. Η τέχνη είναι η ζωή μου», είπε ο μεγάλος ηθοποιός. Η φράση αυτή, απλή αλλά βαθιά, συγκλόνισε το κοινό, δείχνοντας ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε βήματα, αλλά σε ψυχή και πάθος για τη ζωή.

Η βράβευση του διάσημου ηθοποιού δεν ήταν μόνο μια τιμητική διάκριση. Ήταν ένα μάθημα ζωής. Η εικόνα του πάνω σε αμαξίδιο, το θερμό χειροκρότημα του κοινού και η παρουσία αγαπημένων του προσώπων -είχε δίπλα του τα εγγόνια του- δημιούργησαν μια σκηνή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων. Έδειξε πως η ηλικία και οι περιορισμοί δεν μπορούν να σβήσουν το φως ενός καλλιτέχνη.

Το φεστιβάλ, που λαμβάνει χώρα από τις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου στην περιοχή Al‑Balad της Τζέντα, προβάλλει την κινηματογραφική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η στιγμή αυτή με τον Μάικλ Κέιν υπενθύμισε σε όλους ότι η αληθινή τέχνη και η πραγματική μεγαλοσύνη δεν γνωρίζουν ηλικία ούτε όρια. Κάθε χειροκρότημα, κάθε βλέμμα θαυμασμού, ήταν μια επιβεβαίωση ότι η ψυχή δεν γερνά.

Sir Michael Caine, 92, made a rare appearance at the Red Sea Film Festival to be honoured with a lifetime achievement award by his friend Vin Diesel. “I’ve been blessed to call him a friend,” said the action star, calling Michael “a giant… a legend who still manages to stay… pic.twitter.com/6tYkunFAAB — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.