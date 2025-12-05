Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρίγη συγκίνησης για τον 92χρονο Μάικλ Κέιν που εμφανίστηκε σε αμαξίδιο (video-φωτό)

Η στιγμή αυτή με τον Μάικλ Κέιν υπενθύμισε σε όλους ότι η αληθινή τέχνη και η πραγματική μεγαλοσύνη δεν γνωρίζουν ηλικία ούτε όρια

Μάικλ Κέιν

Η αίθουσα του Red Sea International Film Festival στην Τζέντα πλημμύρισε συγκίνηση όταν ο Μάικλ Κέιν, ο θρυλικός ηθοποιός που έχει γράψει ιστορία στον κινηματογράφο, εμφανίστηκε στη σκηνή πάνω σε αμαξίδιο. Στα 92 του χρόνια, η παρουσία του, ταπεινή αλλά ακτινοβόλα, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο κοινό, το οποίο τον χειροκροτούσε παρατεταμένα. 

Ο βετεράνος ηθοποιός τιμήθηκε με το «Honoree Award», αναγνωρίζοντας επτά δεκαετίες αφοσίωσης και δημιουργίας στον κινηματογράφο. Η εικόνα του, αδύναμος πια στο περπάτημα αλλά ακλόνητος στην ψυχή, έγινε σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας.

Στο πλευρό του βρισκόταν ο Vin Diesel, που τον βοήθησε να ανέβει στη σκηνή. Το στιγμιότυπο αυτό, γεμάτο σεβασμό και τρυφερότητα, καθήλωσε όλους όσοι ήταν στην αίθουσα. Ο Μάικλ Κέιν, με το χαμόγελο και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, έκανε ένα σύντομο αστείο για τα Όσκαρ που έχει κερδίσει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογένειά του: «Έχω μία υπέροχη οικογένεια που λατρεύω πέρα από τα όρια».

«Συνέχισα μέχρι τα 90, που ήταν πριν από δύο χρόνια. Η τέχνη είναι η ζωή μου», είπε ο μεγάλος ηθοποιός. Η φράση αυτή, απλή αλλά βαθιά, συγκλόνισε το κοινό, δείχνοντας ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε βήματα, αλλά σε ψυχή και πάθος για τη ζωή.

Μάικλ Κέιν

Η βράβευση του διάσημου ηθοποιού δεν ήταν μόνο μια τιμητική διάκριση. Ήταν ένα μάθημα ζωής. Η εικόνα του πάνω σε αμαξίδιο, το θερμό χειροκρότημα του κοινού και η παρουσία αγαπημένων του προσώπων -είχε δίπλα του τα εγγόνια του- δημιούργησαν μια σκηνή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων. Έδειξε πως η ηλικία και οι περιορισμοί δεν μπορούν να σβήσουν το φως ενός καλλιτέχνη.

Μάικλ Κέιν

Το φεστιβάλ, που λαμβάνει χώρα από τις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου στην περιοχή Al‑Balad της Τζέντα, προβάλλει την κινηματογραφική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η στιγμή αυτή με τον Μάικλ Κέιν υπενθύμισε σε όλους ότι η αληθινή τέχνη και η πραγματική μεγαλοσύνη δεν γνωρίζουν ηλικία ούτε όρια. Κάθε χειροκρότημα, κάθε βλέμμα θαυμασμού, ήταν μια επιβεβαίωση ότι η ψυχή δεν γερνά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάικλ Κέιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark