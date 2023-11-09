Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Έχετε την εύνοια των συνεργατών σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου, που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδια σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά, ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Αφήστε τις σκληράδες και πλησιάστε τον σύντροφο σας. Άκρως συναισθηματική μέρα, ευνοούνται οι σχέσεις, ενώ υπάρχει αρμονία στον εργασιακό σας χώρο

Ταύρος

Θα πρέπει να κάνετε κάποια πολύ σημαντικά βήματα σήμερα στον τομέα της καριέρας σας. Σας αναστατώνει το γεγονός ότι θα πρέπει να κινηθείτε για να εξελιχθείτε, να θυμάστε όμως ότι τίποτε δεν είναι στατικό και ότι τα πάντα κινούνται, μεταβάλλονται και εξελίσσονται. Μην φοβόσαστε πάντως τις αλλαγές. Για τους δεσμευμένους με σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας, ίσως η μέρα να φέρει και το τέλος ενός κύκλου.

Δίδυμοι

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Καρκίνος

Κάποια πράγματα που διαισθανόσασταν ότι δεν πήγαιναν καλά τον τελευταίο καιρό, ήρθε η πραγματικότητα να σας επιβεβαιώσει. Αποδεχτείτε όσα ήρθαν στην επιφάνεια και προχωρήστε μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

Θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνετε, τι να κάνετε την καριέρα ή την προσωπική σας ζωή και αφού κατασταλάξετε να αναλάβετε δράση για την υλοποίηση των στόχων σας. Δεν ωφελεί να μεμψιμοιρείτε…

Λέων

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Παρθένος

Φαίνεται ότι ο συναισθηματικός σας κόσμος είναι λίγο μπλοκαρισμένος, σαν συνέπεια των σκέψεων που σας βασανίζουν. Χαλαρώστε και καθαρίστε το μυαλό σας για να μπορέσετε να δείτε καθαρά μπροστά σας. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έρθετε επίσης αντιμέτωποι με τις εξαρτήσεις σας! Εάν πρόκειται για εξαρτήσεις από τσιγάρο ή αλκοόλ, ίσως απλά να πιεστείτε να τα περιορίσετε. Εάν έχετε εξάρτηση από το σεξ, θα δεχτείτε την πίεση του συντρόφου σας…

Ζυγός

Κάτι έχει σπάσει μέσα σας σήμερα αναφορικά με τον σύντροφό σας. Αισθάνεστε απογοητευμένοι και προδομένοι και δεν έχετε διάθεση να κάνετε το παραμικρό… Ένα έντονο αίσθημα κόπωσης θα σας κατακλύσει και θα έχετε την διάθεση να αποτραβηχτείτε από κάθε είδους υποχρεώσεων και να ηρεμήσετε. Εάν είστε σε θέση να το κάνετε θα σας κάνει καλό…

Σκορπιός

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για όλα υπάρχουν λύσεις.

Τοξότης

Η μέρα είναι από πλανητικής άποψης θετική για σας και έχετε πάρει τον τελευταίο καιρό τα πάνω σας, μην επαναπαύεστε όμως, γιατί η σιγουριά είναι ο χειρότερος εχθρός σας. Είναι επίσης μια καλή μέρα να προσαρμόσετε την διατροφή σας σε πιο υγιεινή βάση και να εντάξετε την άσκηση στο πρόγραμμα σας. Αν και απολαμβάνετε μια καλή υγεία, ποτέ δεν είναι άκαιρο να κάνετε διορθωτικές κινήσεις.

Αιγόκερως

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Υδροχόος

Σήμερα αποφασίζετε να ασχοληθείτε με κάποιες εκκρεμότητες που σας απασχολούσαν το τελευταίο χρονικά διάστημα. Φροντίστε όμως να είστε προσεκτικοί στους χειρισμούς σας και ενήμεροι για την παραμικρή λεπτομέρεια των υποθέσεων. Μια σχέση σας, προς το παρόν επιφανειακή, ίσως να δείχνει σημάδια μιας πιο σοβαρής τροπής. Ελέγξτε την κατάσταση και μην αφήνεστε, γιατί ίσως βρεθείτε κάποια στιγμή προ εκπλήξεων…

Ιχθείς

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την επιτυχία σας αυτή…

