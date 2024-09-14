Σοφία Καρβέλα: Αναβιώνει σκηνή από το Rocky Balboa και κλαίμε από τα γέλια

Εμείς οι μιας κάποιας ηλικίας μεγαλώσαμε με αυτές και κάναμε ουρές στους κινηματογράφους όποτε έβγαινε καινούργια.

Ο Rocky Balboa, ο αγώνας του για προετοιμαστεί να παλέψει με τους αντιπάλους του, να γίνει πιο γρήγορος και πιο δυνατός και να μην το βάζει ποτέ κάτω -ναι εντάξει, φουλ αμερικανιά το ξέρουμε- ήταν για εκείνη την εποχή το απόλυτο σύμβολο.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.