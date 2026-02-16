Όσον αφορά στον πλούτο, στην υπερβολή και στη φήμη, λίγοι μπορούν να συγκριθούν με τον «πλεϊμπόι» βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλογκόρν (Maha Vajiralongkorn), γνωστό και ως ο «βασιλιάς με το μουστάκι».

Ο 73χρονος μονάρχης θεωρείται ο πλουσιότερος ηγεμόνας στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία που αγγίζει τα 52 δισ. λίρες, ενώ η ζωή του υπήρξε επί δεκαετίες τόσο άγρια και εκκεντρική που θα έκανε ακόμη και τους πιο ακόλαστους μονάρχες της Ιστορίας να κοκκινίσουν. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο άλλοτε προκλητικά εξωστρεφής βασιλιάς έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή.

Στη σκιά του πένθους

Ο βασιλιάς Μάχα έχει κάνει λιγοστές εμφανίσεις μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Σιρικίτ, γνωστή ως «Τζάκι Κένεντι της Ασίας». Ο μονάρχης φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε βαθύ πένθος.

Τον Νοέμβριο, λίγες εβδομάδες μετά την απώλεια, έγινε ο πρώτος Ταϊλανδός βασιλιάς που επισκέφθηκε επίσημα την Κίνα, ενώ την 1η Φεβρουαρίου εθεάθη να τελεί θρησκευτικές τελετές για τη συμπλήρωση 100 ημερών από τον θάνατο της μητέρας του. Φωτογραφίες από την εκδήλωση έδειχναν έναν σκυθρωπό βασιλιά και τη βασίλισσα σε μια επιβλητική αίθουσα, με στρατιώτες να υποκλίνονται μπροστά σε ένα τεράστιο πορτρέτο της εκλιπούσας.

Το προσωπικό του βάρος επιτείνεται και από τη δραματική κατάσταση της μεγαλύτερης κόρης του. Η πριγκίπισσα Μπατζρακίτιγιαμπα Μαχιντόλ βρίσκεται σε κώμα εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, μετά από σοβαρά καρδιακά προβλήματα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια προπόνησης σκύλων τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με το παλάτι, λαμβάνει «συνεχή» θεραπεία για τη σταθεροποίηση της αρτηριακής της πίεσης. Πέρα από τις ελάχιστες επίσημες εμφανίσεις, ο βασιλιάς δείχνει πλέον να έχει αποκοπεί, σχεδόν, πλήρως από τον έξω κόσμο.

Τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν

Πριν αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ο βασιλιάς Μάχα είχε συνδέσει το όνομά του με πρωτοφανή σκάνδαλα: από το να διορίσει το κανίς του αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας, μέχρι να περάσει την καραντίνα του Covid-19 σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γερμανίας μαζί με το χαρέμι των 20 ερωμένων του. Παράλληλα, δεν δίστασε να φυλακίσει τη μνηστή του, κατηγορώντας την για «απιστία» και ασέβεια προς τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Αν και η Ταϊλάνδη διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους περί εσχάτης προδοσίας παγκοσμίως -με ποινές έως και 15 χρόνια φυλάκισης για όποιον επικρίνει τον μονάρχη- τα διεθνή ΜΜΕ δεν δίσταζαν να καταγράφουν τις ακρότητές του.

Και καθώς ο ίδιος περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στη Γερμανία, έγινε πραγματικό «χρυσωρυχείο» για τον γερμανικό Τύπο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που φωτογραφήθηκε να κυκλοφορεί με crop tops και στενά τζιν, συνοδευόμενος από τις συντρόφους του.

Ένας πρίγκιπας εκτός πραγματικότητας

Από μικρή ηλικία, έδειχνε αποκομμένος από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Φοίτησε σε ιδιωτικά σχολεία στη Βρετανία και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διαφήμιζε τον πλούτο του. Στα 12 του χρόνια, δεν μπορούσε καν να δέσει τα κορδόνια του, καθώς αυλικοί το έκαναν για εκείνον.

Αργότερα εκπαιδεύτηκε στρατιωτικά στην Αυστραλία, απέκτησε πτυχίο Νομικής και ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία του στρατού. Έγινε διοικητής της Βασιλικής Ασφάλειας και πιστοποιημένος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών F-16 και Boeing 737. Τίποτα, ωστόσο, δεν κατάφερε να περιορίσει την εκκεντρικότητά του.

Ο σκύλος–αρχηγός της αεροπορίας

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η σχέση του με τον σκύλο του, τον Foo Foo. Αγορασμένος το 1997 από αγορά της Μπανγκόκ, το σκυλάκι έζησε μια ζωή ακραίας πολυτέλειας. Ο Μάχα Βαγιραλογκόρν τον περιέγραφε ως «πολύ χαριτωμένο, αλλά… πολύ αδύναμο» και κάποια στιγμή τού ανέθεσε τον τίτλο του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας της χώρας.

Ο διορισμός προκάλεσε διεθνή θυμηδία. Σε διπλωματικό τηλεγράφημα του 2007 που διέρρευσε, ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ταϊλάνδη, Ralph Boyce, ανέφερε ότι ο Foo Foo παρευρέθηκε σε επίσημο δείπνο, ντυμένος με βραδινή ενδυμασία, πριν πηδήξει στο τραπέζι των επισήμων και αρχίσει να πίνει από τα ποτήρια των καλεσμένων. Σήμερα, ο «βασιλιάς με το μουστάκι» μοιάζει διαφορετικός: πιο σιωπηλός, πιο απομονωμένος, βυθισμένος στο πένθος και τις οικογενειακές τραγωδίες.

Πηγή: skai.gr

