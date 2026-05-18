Σίντι Κρόφορντ: Η επιστροφή-έκπληξη στην πασαρέλα για τον οίκο Gucci

Η Σίντι Κρόφορντ επέστρεψε στην πασαρέλα του οίκου Gucci σκορπίζοντας μία νοσταλγική λάμψη από τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του '90. Το βράδυ του Σαββάτου (16/05), στην εντυπωσιακή παρουσίαση της συλλογής Gucci Resort 2027 στη Νέα Υόρκη, η Κρόφορντ έκλεισε το ντεμπούτο του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Ντέμνα Γκβασάλια, φορώντας ένα επιβλητικό σύνολο από φτερά.

Το supermodel που αποσύρθηκε επίσημα από τις πασαρέλες το 2000, έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ, καθώς διέσχιζε την Τάιμς Σκουέρ με το αναμφισβήτητα πιο καθηλωτικό λουκ της βραδιάς. Μετά από μια σειρά διάσημων αστέρων όπως ο Τομ Μπρέιντι και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Κρόφορντ έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη με μια μαύρη στράπλες δημιουργία που αποτελούσε την επιτομή του γοτθικού ρομαντισμού, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle.

Supermodel Cindy Crawford closed the @Gucci resort 2027 show. pic.twitter.com/wilRPAsFYF — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 17, 2026

Tο φόρεμα έμοιαζε να ζωντανεύει σε κάθε της βήμα, χάρη στα αμέτρητα φτερά στον κορσέ, την πλούσια φούστα και τη λαιμόκοψη, ενώ η εντυπωσιακή του ουρά ακουμπούσε στο έδαφος.

Η επιστροφή της Κρόφορντ στην πασαρέλα αποτελεί μια σπάνια γκεστ εμφάνιση αφότου αποχαιρέτησε οριστικά το catwalk. Τον Φεβρουάριο του 2022, η σταρ περπάτησε μαζί με την κόρη της Κάια Γκέρμπερ στο Παρίσι, σε ένα σόου-αφιέρωμα στον Βίρτζιλ Άπλο. Ενώ τον Σεπτέμβριο του 2017, επανενώθηκε με τα θρυλικά supermodels, Κάρλα Μπρούνι, Κλόντια Σίφερ, Ναόμι Κάμπελ και Έλενα Κρίστενσεν, για το σόου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2018 του οίκου Versace, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Τζιάνι Βερσάτσε.

cindy crawford walks for gucci '27 cruise pic.twitter.com/A1l67r7BZP — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@bestofcarpet) May 17, 2026

Πηγή: skai.gr

