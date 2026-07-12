Οι Killers και η Lana Del Rey θα εμφανιστούν στο Grand Prix F1 της Σιγκαπούρης που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας το ψυχαγωγικό πρόγραμμα για την ετήσια διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτων.

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Killers είναι θα ανέβει στο Padang Stage στη Ζώνη 4 μετά την προκριματική περίοδο στις 10 Οκτωβρίου, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Del Rey κάνει το ντεμπούτο στο Formula 1 Singapore Grand Prix 2026, στην ίδια σκηνή στις 11 Οκτωβρίου.

Άλλοι καλλιτέχνες που ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι θα εμφανιστούν είναι οι JJ Lin, CORTIS, Zara Larsson, James Arthur, Split Enz, Goo Goo Dolls, Janet Jackson, Mark Ronson, DJ Snake, Major Lazer Soundsystem και Rev Run.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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