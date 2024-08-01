Η Σάρον Στόουν εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι. Την Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024, η 66χρονη ηθοποιός «ανέβασε» μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ποζάρει σε ένα ασανσέρ με το ένα της μάτι να είναι μαυρισμένο.
Η Stone αποκάλυψε ότι έκανε διακοπές στην Τουρκία και έγραψε στην ανάρτησή της: «Αυτό το ταξίδι ήταν δύσκολο, αλλά είμαι πιο σκληρή».
Στη συνέχεια της ανάρτησης, η Stone δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας πισίνας, η οποία βρισκόταν σε έναν μεγάλο αίθριο χώρο με γρασίδι. «Αν κάποιος σκέφτεται την Τουρκία για διακοπές αυτή είναι η πίσω αυλή του δωματίου του ξενοδοχείου μου», ανέφερε η διάσημη σταρ.
Μόλις μία ημέρα πριν από το ατύχημα που είχε, η ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία της ίδιας και του γιου της Laird, 19 ετών, καθώς περπατούσαν μαζί στη Ρώμη.
Η Σάρον Στόουν πρόκειται να εμφανιστεί το επόμενο διάστημα στην ταινία «Nobody 2». Το 2021 κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice».
