Η Salma Hayek είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Ωστόσο, ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το σώμα της. Η λαμπαδηδρόμος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού -που γίνεται 58 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου- χαλάρωσε σε μια φουσκωτή πολυθρόνα που επέπλεε σε μια πισίνα.

Η ηθοποιός, η οποία διαθέτει 32,7 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Περιμένοντας τον Αύγουστο!». Και ο Αύγουστος ήρθε και εμείς την απολαμβάνουμε…

Η Salma Hayek (γεννημένη Jiménez) αποκάλυψε στο παρελθόν ότι παραμένει σε φόρμα κάνοντας γιόγκα, πίνοντας χυμούς και βγάζοντας βόλτα τα πολυάριθμα σκυλιά της, τα οποία αποκάλεσε «εκπαιδευτές» της.

«Νόμιζα ότι το να μεγαλώνω σήμαινε ότι δεν θα δούλευα. Εγώ δουλεύω. Νόμιζα ότι το να μεγαλώνεις, ίσως, σημαίνει ότι δεν είσαι πια ερωτευμένος. Εγώ είμαι ερωτευμένη», δήλωσε πέρυσι στο «Glamour» η διάσημη ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Δεν αισθάνομαι ότι έχασα την ευλυγισία μου ή ακόμη και τη δύναμή μου... Είμαι ακόμα εδώ. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν με χίλιους τρόπους. Είμαι ακόμα εδώ».

Οι θαυμαστές της θαύμασαν τη νεανική της εμφάνιση, ενώ ένας χρήστης της έγραψε: «57 χρόνια και είσαι ακόμα μια από τις πιο καυτές γυναίκες στη Γη!».

Πηγή: skai.gr

