Μπορεί η Paris Hilton να έχει στο μυαλό της το νέο της άλμπουμ, αλλά αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τις διακοπές με την οικογένειά της και μάλιστα σε γιοτ.

H διάσημη κληρονόμος επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της φορώντας ένα κίτρινο στρινγκ μπικίνι, ενώ στις φωτογραφίες φαίνεται και το τεράστιο σκάφος. Η Hilton συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ζευγάρι πράσινα γυαλιά ηλίου της δεκαετίας του '90 και μια μπαντάνα γύρω από το κεφάλι της.

Επίσης, η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες της και βίντεο που τη δείχνουν να περνάει χρόνο με τα παιδιά της, τον γιο της Phoenix Barron, 18 μηνών, και την οκτώ μηνών κόρη της, London Marilyn. Η περήφανη μητέρα συμπεριέλαβε, επίσης, ένα χαριτωμένο βίντεο με τη μικρή London καθώς έπαιζαν κρυφτό. Η Πάρις είναι παντρεμένη από το 2021με τον Carter Reum.

Πηγή: skai.gr

