Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η «φτερωτή» της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη ήταν εντυπωσιακή (φωτό)

Υπάρχουν, ομολογουμένως, κάποιοι άνθρωποι που δεν χρειάζονται φωνές ή σκάνδαλα για να λάμψουν. Λάμπουν, απλώς, επειδή είναι αληθινοί. Και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Μια γυναίκα που μεγάλωσε μακριά από τα φώτα της δόξας, αλλά έμαθε να τα κοιτάζει κατάματα χωρίς να «καίγεται» από τη λάμψη τους.

Και η αγαπημένη ηθοποιός κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμη μια φορά με την εμφάνισή της, όταν έκανε τη μεγαλοπρεπή της είσοδο στο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας 2025, της Νέας Υόρκης. Η 60χρονη ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, στην ετήσια δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο David H. Koch, στο Lincoln Center. Η Πάρκερ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, καθώς πόζαρε για τις φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί.

Μαζί με ένα γιγαντιαίο ζευγάρι μαύρα φτερά αγγέλου από τούλι, η ηθοποιός φόρεσε ένα φουσκωτό μαύρο φόρεμα με βολάν και ένα τολμηρό μπούστο από δίχτυ. Ο Μάθιου Μπρόντερικ άφησε τη σύζυγό του να απολαύσει τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ο ίδιος στεκόταν στο πλάι, φορώντας ένα μαύρο σμόκιν.

Για πολλούς από εμάς, θα είναι για πάντα η «Κάρι Μπράντσο». Η γυναίκα με τα εντυπωσιακά παπούτσια, το πονηρό χαμόγελο και την ευαισθησία που κρυβόταν πίσω από τις λέξεις της. Όμως πίσω από την τηλεοπτική περσόνα υπάρχει μια ψυχή γεμάτη τρυφερότητα, χιούμορ και αυθεντικότητα. Με την πορεία της απέδειξε και αποδεικνύει ότι η κομψότητα δεν βρίσκεται στο τέλειο φόρεμα, αλλά στη στάση ζωής. Ότι η ομορφιά δεν είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, αλλά στην ευγένεια, στη σεμνότητα, στη γλυκύτητα της ψυχής.

Με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Μάθιου Μπρόντερικ, πορεύονται μαζί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Σε έναν χώρο όπου οι σχέσεις συχνά λυγίζουν κάτω από το βάρος της φήμης, εκείνοι κράτησαν την αγάπη τους αθόρυβη, σταθερή, αληθινή. Δεν χρειάστηκαν δημόσιες δηλώσεις ή φανταχτερές εμφανίσεις για να αποδείξουν την ευτυχία τους. Απέκτησαν τρία παιδιά, ενώ η ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές με συγκίνηση για το πόσο βαθιά την άλλαξε η μητρότητα: «Δεν ήξερα τι σημαίνει πραγματική αγάπη μέχρι που έγινα μητέρα», έχει πει.

Η ζωή τους στο Μανχάταν δεν θυμίζει καθόλου χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. Συχνά τη βλέπεις να περπατά με τα παιδιά της στους δρόμους της πόλης, με ένα χαμηλό πιάσιμο στα μαλλιά και χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Εκεί, στη φυσικότητα της καθημερινότητας, φαίνεται η πραγματική της ομορφιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.