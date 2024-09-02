Η Rihanna αντικατέστησε επίσημα τη Charlize Theron ως το πρόσωπο του αρώματος «J'Adore» του οίκου Dior. Το διαφημιστικό σποτ κυκλοφόρησε χθες, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024, στο διαδίκτυο ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Στη διαφήμιση η 36χρονη καλλιτέχνιδα μεταμορφώνεται σε «χρυσή θεά» που κυβερνά το παλάτι των Βερσαλλιών, ενώ φοράει ένα κορσέ, λαμπερό φόρεμα και γόβες-στιλέτο που επέλεξε η δημιουργική διευθύντρια του Dior, Maria Grazia Chiuri.

Σε ένα πλάνο βλέπουμε τη «Riri» (γεννημένη ως Robyn Fenty) να εμφανίζεται με μια διάφανη κάπα, ενώ περπατάει σε μια αίθουσα με καθρέφτες μέσα σε ένα κτήμα του 17ου αιώνα. Επίσης, η εννέα φορές νικήτρια Grammy ποζάρει σε ένα μπαλκόνι, ενώ στο σποτ ακούγεται το τραγούδι «Love on the Brain».

«Τα όνειρά σας», λέει η ιδρύτρια της Savage X Fenty στο τέλος του διαφημιστικού σποτ. «Κάντε τα πραγματικότητα». Η νέα καμπάνια επανενώνει τη Rihanna με τον διάσημο φωτογράφο Stephen Klein, ο οποίος τη σκηνοθέτησε στην καμπάνια «Secret Garden» του Dior το 2015.

«Πάντα αγαπούσα αυτό το άρωμα. Η μητέρα μου εργαζόταν σε ένα κατάστημα αρωμάτων και συνήθιζε να φέρνει στο σπίτι μικρά μπουκαλάκια. Υπήρχε πάντα ένα μπουκάλι ‘’J'Adore’’ στο σπίτι», θυμήθηκε η Rihanna.

Και πρόσθεσε: «Προσωπικά, νιώθω ότι το άρωμα έχει τόση δύναμη! Μπορεί να σου δώσει αυτοπεποίθηση, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να σε μεταφέρει σε ένα διαφορετικό μέρος».



Πηγή: skai.gr

