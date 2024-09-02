Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Rihanna: Είναι η «χρυσή θεά» της νέας καμπάνιας αρώματος του Dior – Μας άρεσε και η Charlize Theron (video-φωτό)

Δείτε το νέο διαφημιστικό σποτ του γνωστού οίκου με τη Rihanna πρωταγωνίστρια

Rihanna

Η Rihanna αντικατέστησε επίσημα τη Charlize Theron ως το πρόσωπο του αρώματος «J'Adore» του οίκου Dior. Το διαφημιστικό σποτ κυκλοφόρησε χθες, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024, στο διαδίκτυο ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Στη διαφήμιση η 36χρονη καλλιτέχνιδα μεταμορφώνεται σε «χρυσή θεά» που κυβερνά το παλάτι των Βερσαλλιών, ενώ φοράει ένα κορσέ, λαμπερό φόρεμα και γόβες-στιλέτο που επέλεξε η δημιουργική διευθύντρια του Dior, Maria Grazia Chiuri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Σε ένα πλάνο βλέπουμε τη «Riri» (γεννημένη ως Robyn Fenty) να εμφανίζεται με μια διάφανη κάπα, ενώ περπατάει σε μια αίθουσα με καθρέφτες μέσα σε ένα κτήμα του 17ου αιώνα. Επίσης, η εννέα φορές νικήτρια Grammy ποζάρει σε ένα μπαλκόνι, ενώ στο σποτ ακούγεται το τραγούδι «Love on the Brain»

Rihanna

«Τα όνειρά σας», λέει η ιδρύτρια της Savage X Fenty στο τέλος του διαφημιστικού σποτ. «Κάντε τα πραγματικότητα». Η νέα καμπάνια επανενώνει τη Rihanna με τον διάσημο φωτογράφο Stephen Klein, ο οποίος τη σκηνοθέτησε στην καμπάνια «Secret Garden» του Dior το 2015.

Rihanna

«Πάντα αγαπούσα αυτό το άρωμα. Η μητέρα μου εργαζόταν σε ένα κατάστημα αρωμάτων και συνήθιζε να φέρνει στο σπίτι μικρά μπουκαλάκια. Υπήρχε πάντα ένα μπουκάλι ‘’J'Adore’’ στο σπίτι», θυμήθηκε η Rihanna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RİHANNA (@rihannaofficiall)

Και πρόσθεσε: «Προσωπικά, νιώθω ότι το άρωμα έχει τόση δύναμη! Μπορεί να σου δώσει αυτοπεποίθηση, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να σε μεταφέρει σε ένα διαφορετικό μέρος».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Rihanna DIOR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark