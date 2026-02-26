Η σκοτεινή ζωή του Έρικ Ντέιν: Ναρκωτικά, ακολασία και οι επιλογές που τον σημάδεψαν

Για εκατομμύρια τηλεθεατές της σειράς «Grey’s Anatomy» σε όλο τον κόσμο, ο Έρικ Ντέιν θα είναι για πάντα ο γοητευτικός γιατρός Μαρκ Σλόαν, γνωστός και ως «McSteamy». Πίσω όμως από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τη δημόσια εικόνα του επιτυχημένου σταρ, κρυβόταν μια πολυτάραχη ζωή γεμάτη εξαρτήσεις, σκάνδαλα και επιλογές που τελικά σημάδεψαν την πορεία και την υγεία του. Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές -και αμφιλεγόμενες- στιγμές του παρελθόντος του, ο ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνός σε τζακούζι, με δύο γυναίκες στο πλευρό του, αστειευόμενος ότι το «όνομα πορνοστάρ» του θα ήταν «Cocaine Manor». Το ψευδώνυμο, όπως είχε πει, προερχόταν από το όνομα που είχε δώσει στο πρώτο του κατοικίδιο και τον δρόμο όπου μεγάλωσε. Το χιούμορ, ωστόσο, δεν μπορούσε να κρύψει το γεγονός ότι η σχέση του με τα ναρκωτικά θα τον ακολουθούσε για δεκαετίες.

Οι εξαρτήσεις που τον στοίχειωσαν

Η κατάχρηση ουσιών επηρέασε σοβαρά τη ζωή και την καριέρα του Ντέιν, οδηγώντας σε επαγγελματικά προβλήματα και στην κατάρρευση του 14χρονου γάμου του με το μοντέλο και ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες. Μιλώντας το 2024, ο ίδιος παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Αν σκεφτείς τα οκτώ χρόνια που ήμουν στο ‘’Grey’s Anatomy’’, ήμουν περισσότερο “χάλια” παρά νηφάλιος».

Την περασμένη εβδομάδα, η οικογένεια του Ντέιν ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την ALS (αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση), μια σπάνια και θανατηφόρα εκφυλιστική ασθένεια. Το προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση είναι συνήθως τρία έως πέντε χρόνια, αν και υπάρχουν σπάνιες εξαιρέσεις, όπως εκείνη του Στίβεν Χόκινγκ.

Ο Ντέιν διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2025 και η ασθένεια εξελίχθηκε με δραματική ταχύτητα. Φίλοι και συγγενείς του αναρωτιούνται σήμερα αν τα χρόνια της «άγριας ζωής» και της κατάχρησης μπορεί να επιδείνωσαν την κατάστασή του.

Πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε στην «Daily Mail»: «Όταν ο Έρικ έκανε χρήση, συχνά δεν αντιλαμβανόταν την επίδραση που είχε αυτό στη ζωή και την καριέρα του, μέχρι να είναι πολύ αργά. Πέρασε υποτροπές, κατάθλιψη και σοβαρές δυσκολίες. Το τραγικό είναι ότι μόλις είχε αρχίσει να επανέρχεται, τότε ήρθε η διάγνωση της ALS».

Ο Ντέιν είχε μιλήσει ανοιχτά για το παρελθόν του, αποκαλύπτοντας ότι ξεκίνησε τη χρήση μαριχουάνας και άλλων ουσιών ήδη από το γυμνάσιο. Σταμάτησε για πρώτη φορά στα 26 του, ενώ το 2006, στα 33 του, εξασφάλισε τον ρόλο που θα τον έκανε παγκοσμίως διάσημο στο «Grey’s Anatomy». Στο απόγειο της φήμης του, όμως, υπέστη υποτροπή.

Σκάνδαλα και επαγγελματική πτώση

Το 2009 ήρθε στη δημοσιότητα ένα ιδιωτικό βίντεο που τον έδειχνε σε τζακούζι μαζί με τη σύζυγό του και την Κάρι Αν Πένιτσε. Ο Ντέιν και η Γκέιχαρτ μήνυσαν το site που το δημοσίευσε, με την υπόθεση να κλείνει εξωδικαστικά. Τα προβλήματα, ωστόσο, συνεχίστηκαν. Το 2011 μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για εθισμό σε παυσίπονα, ενώ το 2012 σταμάτησε από τη σειρά. «Δεν ήμουν πια ο άνθρωπος που είχαν προσλάβει», είχε δηλώσει αργότερα, αποδεχόμενος την απόφαση.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στη σειρά «The Last Ship», όμως και πάλι αναγκάστηκε να κάνει διάλειμμα λόγω κατάθλιψης. Η προσωπική του ζωή παρέμεινε ταραχώδης, με το διαζύγιο από τη Γκέιχαρτ και μεταγενέστερες σχέσεις να απασχολούν συχνά τα μέσα.

Λίγο πριν το τέλος του, ο Ντέιν είχε πει: «Έχω εμπειρία από λάθος επιλογές, από προβλήματα ψυχικής υγείας και εθισμού. Και είμαι πάντα πρόθυμος να πω την ιστορία μου, αρκεί να γίνεται με ειλικρίνεια».

Όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ο ίδιος δεν κατηγόρησε ποτέ τον εαυτό του. «Η ALS, με έναν σκληρό τρόπο, τον έφερε ξανά κοντά σε όσους αγαπούσε. Είναι τραγικό που χρειάστηκε αυτή η ασθένεια, αλλά έφυγε χωρίς καμία λύπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.