ΕΟΔΥ: 170 νέες εισαγωγές με covid-19 και 8 θάνατοι

Σημαντική αύξηση συνεχίζει να καταγράφει η γρίπη στην κοινότητα, σε αντίθεση με τη covid-19 που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 10-16 Φεβρουαρίου. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 5 σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι.

Σχετικά με τη covid-19, δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, είχαμε 170 νέες εισαγωγές και 8 θανάτους.

Ειδικότερα η έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρει:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν πέντε νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος εργαστηριακά επιβεβαιωμένης που αφορούσαν προηγούμενες εβδομάδες. Από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 133 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 39 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 2.479 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 413 (17%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 402 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 328 (82%) να ανήκουν στον τύπο Α και 74 (18%) στον τύπο Β.

Από τα 315 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 193 (61%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 122 (39%) στον υπότυπο Α(Η3).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 170 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 306. Δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν οκτώ. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 12.

Καταγράφηκαν οκτώ νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 19.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα παρουσίασε αύξηση τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

