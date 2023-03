Τρανς μοντέλο και ηθοποιός του Λάνθιμου η 24χρονη που εμφανίστηκε με ...φτερό στο στήθος

Αν και οι περισσότερες κυρίες εμφανίστηκαν υπέρκομψα ντυμένες, εν τούτοις κάποιες καλεσμένες έκαναν πιο… αμφιλεγόμενες, «γυμνές» εμφανίσεις

Αν και οι περισσότερες κυρίες – διάσημες ηθοποιοί, τραγουδίστριες, ακτιβίστριες και προσωπικότητες του Χόλιγουντ – εμφανίστηκαν στην τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ 2023 σικάτες και υπέρκομψα ντυμένες, εν τούτοις κάποιες καλεσμένες έκαναν πιο… αμφιλεγόμενες εμφανίσεις.

Πρώτη και καλύτερη η Hunter Schafer, το 24χρονο τρανς μοντέλο – ηθοποιός - ακτιβίστρια (και κόρη πάστορα στην εκκλησία Hudson Memorial Presbyterian Church στη Β. Καρολίνα) που κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα, φορώντας μια μακριά φούστα από μετάξι και ένα…φτερό! Η πρωταγωνίστρια του Euphoria εμφανίστηκε μετά την απονομή των Όσκαρ, στο πάρτι του Vanity Fair. Η ηθοποιός θα παίξει και στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου "And".

hunter schafer at the vanity fair oscars after party. pic.twitter.com/16m2xWCqWs — hunter schafer gallery. (@schaferfiles) March 13, 2023

Προφανώς το θέμα «γυμνό» επικράτησε στο πάρτι που δίνεται κάθε χρόνο μετά τα βραβεία καθώς – ανάλογες εμφανίσεις έκαναν και άλλα μοντέλα, όπως…

Η Emily Ratajkowski…

Emily Ratajkowski frees the nipple in sheer dress at Vanity Fair Oscar Party 2023 https://t.co/vYjrx1IwxQ pic.twitter.com/PprerhePod — Page Six (@PageSix) March 13, 2023

... και η Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio attends the 2023 Vanity Fair Oscar Party. #Oscars pic.twitter.com/R9RZIFsHwv — @21metgala (@21metgala) March 13, 2023

Ciara is basically naked on Vanity Fair Oscar Party 2023 red carpet https://t.co/ZxKp1EkrU7 pic.twitter.com/iXXyVgFv1v — Page Six (@PageSix) March 13, 2023

Εκτός όμως από τις γυμνές παρουσίες του after party, κάποιες καλεσμένες τράβηξαν τα φλας των φωτογράφων στο λευκό χαλί για τους λάθος λόγους – κυρίως για τις ανεπιτυχείς εμφανίσεις τους που χαρακτηρίστηκαν από κακόγουστες μέχρι κιτς.

All the worst dressed stars at the #Oscars with dramatic shawls, enormous ruffles, and TRENCH COATS https://t.co/zH2J1XGlHJ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2023

Πηγή: skai.gr

