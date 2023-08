Δεκαεννιά χρόνια σχέσης ή 6.992 ημέρες μαζί: Οι μακροβιότεροι αρραβώνες διασημοτήτων

Your browser does not support the audio element.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Michelle Yeoh, πριν από λίγο καιρό παντρεύτηκε τον Jean Todt μετά από 19 χρόνια. Και δεν είναι η μόνη σταρ που περίμενε πριν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου