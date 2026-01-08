Ο Μαδούρο στα χέρια των ΗΠΑ, αλλά η φόρμα του «πουλάει» περισσότερο… (φωτό)

Η φωτογραφία είχε όλα τα στοιχεία που την έκαναν να μοιάζει με meme: χαμηλή ποιότητα, ένα ευρέως αναγνωρίσιμο καταναλωτικό προϊόν και τον Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες. Έγινε «viral» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πρόκειται για μια ιστορική εικόνα -όχι και τόσο αθώα- καθώς αναπαρήχθη και σατιρίστηκε σε όλες τις γωνιές των κοινωνικών δικτύων.

Ντυμένος με μια γκρι φόρμα της Nike, ο Μαδούρο φαίνεται να στέκεται ακίνητος, δεμένος με χειροπέδες και ανίκανος να δει ή να ακούσει λόγω της μπαντάνας στα μάτια και των ωτοασπίδων που απομονώνουν τον θόρυβο. Αυτή η ευάλωτη και αβοήθητη στάση του ηγέτη της Βενεζουέλας επιδίωκε το ίδιο αποτέλεσμα με τις φωτογραφίες άλλων φυλακισμένων ηγετών που έγιναν «viral» στην εποχή του διαδικτύου. Άνδρες που έχουν πέσει, άνδρες αδύναμοι: άνδρες που έχουν στερηθεί κάθε εξουσία.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Η εικόνα του Μαδούρο θυμίζει τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003: ατημέλητος, με τη γενειάδα του καλυμμένη με χώμα, ξαπλωμένος στο έδαφος και εκτεθειμένος σαν τρόπαιο κυνηγιού από Αμερικανούς στρατιώτες, σε μια ερασιτεχνική και κακοφωτογραφημένη λήψη. Παράλληλα, θυμίζει τα pixelated και αιματηρά στιγμιότυπα που διένειμε το Reuters από τους τρεις σωματοφύλακες του Οσάμα Μπιν Λάντεν, οι οποίοι σκοτώθηκαν τον Μάιο του 2011 κατά τη σύλληψή του στο σπίτι του στο Πακιστάν. Αυτές θα ήταν οι μόνες διαθέσιμες εικόνες από εκείνη τη στρατιωτική επιχείρηση, καθώς ο Ομπάμα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες του ηγέτη της Αλ Κάιντα για πολιτική προπαγάνδα: «Δεν είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε σαν να σκοράραμε ένα γκολ. Δεν είναι αυτό που είμαστε», εξήγησε ο τότε πρόεδρος, αιτιολογώντας γιατί ο Λευκός Οίκος δεν θα δημοσίευε τις φωτογραφίες της σύλληψης του ηγέτη της Αλ Κάιντα.

Η φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες αποτελεί καθαρή έκφραση ιδεολογίας, ενταγμένη στο «δόγμα Τραμπ». Είναι μια εικόνα που ενσαρκώνει το γνωστό απόφθεγμα του Καρλ Λάγκερφελντ: «Χάνοντας τον έλεγχο της ζωής σου, κατέληξες να αγοράζεις μερικές φόρμες». Σε λίγες ώρες, αυτή η φόρμα -αναγνωρίσιμη από το λογότυπό της- έγινε είδηση και σατιρικό υλικό που αναπαράχθηκε παντού και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Από την Τεχνητή Νοημοσύνη που έδειχνε διάσημους ηθοποιούς να τη φορούν μέχρι ιστότοπους που συγκέντρωναν επισκεψιμότητα με τίτλους όπως «Πού να αγοράσετε τη φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη».

Τίποτα δεν αιχμαλωτίζει το διαδίκτυο όσο μια πρόχειρη, ακατέργαστη εικόνα, έτοιμη να αναπαραχθεί και να αποδομηθεί χωρίς τέλος. Σε περιόδους πολέμου, όπου επικρατούν η σύγχυση και η αποκοπή από το συμφραζόμενο, η προπαγάνδα αντλεί δύναμη από αυτές τις «φτωχές εικόνες». Και η απόλυτη ειρωνεία; Αυτή ακριβώς η αισθητική κοστολογείται γύρω στα 200 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

