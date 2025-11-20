Ντούα Λίπα: Αναστάτωσε και τη Βραζιλία με το μικροσκοπικό μπικίνι της (φωτό)

Η Ντούα Λίπα έδειξε ξανά την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι, καθώς χαλάρωνε δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου Fasano, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, που βρίσκεται στη Βραζιλία για την περιοδεία της «Radical Optimism», απολάμβανε τον ήλιο λίγο πριν από τις συναυλίες της. Συνδύασε το μαύρο και κίτρινο μπικίνι με μια φούστα που ταίριαζε, καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από τις ξαπλώστρες. Η σταρ ολοκλήρωσε το «look» με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου, αφήνοντας τα σκούρα μαλλιά της να κυματίζουν ελεύθερα.

😍 Dua Lipa's down in Brazil showing off her buns ... and her bikini body doesn't need a BBL to turn heads! https://t.co/KKIOyham9K pic.twitter.com/abYeXNMOSh — TMZ (@TMZ) November 20, 2025

Λίγες ημέρες πριν, η καλλιτέχνις τράβηξε τα βλέμματα όταν έφτασε για δείπνο στο Braseiro da Gávea, στη Βραζιλία, φορώντας ένα ροζ και μοβ κορσέ, εμπνευσμένο από εσώρουχα. Πρόσφατα, ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, μίλησε στο «Vanity Fair» για τη σχέση του με την τραγουδίστρια. Ο ηθοποιός είπε ότι τον ενοχλεί όταν ο κόσμος τραβάει κρυφά φωτογραφίες τους.

«Φυσικά είναι ενοχλητικό όταν κάποιος σε βιντεοσκοπεί, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι άνθρωποι είναι απίστευτα καλοί και γενναιόδωροι», αποκάλυψε ο ίδιος. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

🇧🇷 Dua Lipa sunbathing in Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/NQ2fd1h1Ma — Update Dua Lipa (@updatedlipa) November 19, 2025

Ο ρομαντισμός του ζευγαριού μοιάζει βγαλμένος από ταινία, με τον Callum να εξηγεί ότι «ίσως δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές παραλίγο να μην συναντηθούμε», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. «Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και τότε, όταν ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, σκέφτηκα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο». Όταν ρωτήθηκε αν είναι δύσκολο να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού, απάντησε: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, πραγματικά».

🚨FAMOSOS: Dua Lipa foi flagrada curtindo um dia de sol no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/Pj1vHHjJlL — CHOQUEI (@choquei) November 19, 2025

Πηγή: skai.gr

