Ναόμι Κάμπελ: Η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας είναι εντυπωσιακή στα 55 της - Οι σέξι πόζες με μπικίνι και το παιχνίδι στην πισίνα (φωτό)

Η Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell), η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας… αριθμός. Το διάσημο μοντέλο «ανέβασε» φωτογραφίες στο Instagram από τις διακοπές της στην Ίμπιζα, στις οποίες ποζάρει με το μπικίνι της.

Η 55χρονη Κάμπελ εμφανίστηκε με διαφορετικά μαγιό, τα οποία όλα αναδείκνυαν την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Το σούπερ μοντέλο πρόσφατα έδωσε στους ακόλουθούς της μια γεύση από τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από το γυμνασμένο σώμα της.

Η Κάμπελ είναι γνωστό ότι διαθέτει μια ισχυρή προσωπικότητα, όντας ένα από τα πρώτα μαύρα μοντέλα στον χώρο της μόδας, καταρρίπτοντας κάθε φυλετικό στερεότυπο.

Λόγω της συμμετοχής της μαζί με τα μοντέλα Linda Evagelistra, Turlington, Crawford, Sciffer και Μοss, στο βίντεο κλιπ του George Michael σχημάτισαν μια «ελίτ» ομάδα μοντέλων που ανακηρύχθηκαν ως supermodels και στην πορεία ονομάστηκαν ως «Βig Six». Το 2024, η ίδια κατηγορήθηκε για σοβαρή κακοδιαχείριση κονδυλίων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του οποίου ήταν επικεφαλής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μετά από έρευνα της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, φαίνεται ότι η Ναόμι «έτρωγε» με... χρυσά κουτάλια σε πεντάστερα ξενοδοχεία και σπα με χρήματα του ιδρύματός της. Η Κάμπελ είχε δηλώσει άγνοια για ό,τι συνέβαινε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Fashion For Relief που ίδρυσε το 2005. Το διάσημο μοντέλο ήταν μία από τους τρεις διαχειριστές της φιλανθρωπικής οργάνωσης που αποκλείστηκαν, ως αποτέλεσμα της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

