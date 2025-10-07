Λογαριασμός
«Λυπημένη» στο Παρίσι η Νικόλ Κίντμαν, μετά το διαζύγιο – Βίντεο, φωτογραφίες 

Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό, η σταρ του Χόλιγουντ παρακολούθησε σόου στην Εβδομάδα Μόδας, μαζί με τις δύο κόρες της 

νικολ κιντμαν

Λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν, η Νικόλ Κίντμαν παρευρέθηκε χθες το βράδυ στο σόου της Chanel, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. 

Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό, η σταρ του Χόλιγουντ συνοδευόταν από τις δύο κόρες της, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, και όλοι σχολίασαν το πόσο «κουρασμένη» και «λυπημένη» έδειχνε. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κίντμαν προσπαθούσε να χαμογελάσει ενώ πόζαρε για τους δημοσιογράφους αλλά πολλοί σχολίασαν social media,ότι έμοιαζε «καταρρακωμένη».

«Δεν φαίνονται χαρούμενες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Χωρίς χαμόγελα, χαμηλή ενέργεια, θλιμμένες».

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Δείχνουν λίγο λυπημένες. Λυπάμαι τις κόρες, είναι σκληρό να βιώνεις το διαζύγιο των γονιών σου και μάλιστα δημόσια».

nikole

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές». 

Πηγή: skai.gr

