Λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν, η Νικόλ Κίντμαν παρευρέθηκε χθες το βράδυ στο σόου της Chanel, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό, η σταρ του Χόλιγουντ συνοδευόταν από τις δύο κόρες της, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, και όλοι σχολίασαν το πόσο «κουρασμένη» και «λυπημένη» έδειχνε.

Everyone is saying the same thing about Nicole Kidman arriving at Chanel catwalk show in Paris https://t.co/oszHwgRyoM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2025

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κίντμαν προσπαθούσε να χαμογελάσει ενώ πόζαρε για τους δημοσιογράφους αλλά πολλοί σχολίασαν social media,ότι έμοιαζε «καταρρακωμένη».

nicole kidman looks so good i want to get a divorce (i’m single) pic.twitter.com/3hQW9eHJfH — mich✰ (@cinemichh) October 6, 2025

«Δεν φαίνονται χαρούμενες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Χωρίς χαμόγελα, χαμηλή ενέργεια, θλιμμένες».

Nicole Kidman and her daughters, Sunday and Faith, at the Chanel by Matthieu Blazy show in Paris



Video by Enzo Poly pic.twitter.com/KSLKElroWm — VANITY FAIR (@VanityFair) October 6, 2025

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Δείχνουν λίγο λυπημένες. Λυπάμαι τις κόρες, είναι σκληρό να βιώνεις το διαζύγιο των γονιών σου και μάλιστα δημόσια».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ της κάντρι μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.