Σε ένα λαμπερό, φιλανθρωπικό γκαλά που διοργάνωσε η κόρη της, Καμίλ Γκότλιμπ, παρευρέθηκε η πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, κόρη της αξέχαστης Γκρέις Κέλι και του πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό.

Στα 60 της, έκανε με από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο Μόντε Κάρλο και εντυπωσίασε με την απλότητα αλλά και την κομψότητά της.

Στο Global Gift Gala, η πριγκίπισσα Στεφανί παρέλαβε το Global Gift Philanthropist Award, ως αναγνώρισης της μακροχρόνιας δράση της μέσα από τον οργανισμό Fight Aids Monaco, ο οποίος υποστηρίζει άτομα που ζουν με HIV και προωθεί την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Princess Stéphanie of Monaco, the daughter of Grace Kelly and Prince Rainier III's every inch the proud mother as she supports Camille Gottlieb’s major milestonehttps://t.co/JgpZRvCunG pic.twitter.com/WWYwuXDotb — Tatler (@Tatlermagazine) October 6, 2025

Χθες, Δευτέρα, η Πριγκίπισσα του Ανόβερου και η Πριγκίπισσα Στεφανί έλαβαν, υπό το βλέμμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, δύο υψηλές γαλλικές διακρίσεις από τα χέρια του Πρέσβη της Γαλλίας στο Μονακό Jean d’Haussonville, για το φιλανθρωπικό τους έργο.

🎖️ La Princesse de Hanovre et la Princesse Stéphanie décorées



Ce lundi, la Princesse de Hanovre et la Princesse Stéphanie ont reçu, sous les yeux du Prince Albert II, deux hautes distinctions françaises des mains de l’Ambassadeur de France à Monaco Jean d’Haussonville pic.twitter.com/xI5ueTDytl — Monaco Info (@monaco__info) October 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.