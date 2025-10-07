Λογαριασμός
Σπάνια δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Στεφανί του Μονακό – Βίντεο, φωτογραφίες 

Στα 60 της, έκανε με από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις σε γκαλά στο Μόντε Κάρλο και εντυπωσίασε με την απλότητα αλλά και την κομψότητά της.

Σε ένα λαμπερό, φιλανθρωπικό γκαλά που διοργάνωσε η κόρη της, Καμίλ Γκότλιμπ, παρευρέθηκε η πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, κόρη της αξέχαστης Γκρέις Κέλι και του πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό. 

Στα 60 της, έκανε με από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο Μόντε Κάρλο και εντυπωσίασε με την απλότητα αλλά και την κομψότητά της.

Στο Global Gift Gala, η πριγκίπισσα Στεφανί παρέλαβε το Global Gift Philanthropist Award, ως αναγνώρισης της μακροχρόνιας δράση της μέσα από τον οργανισμό Fight Aids Monaco, ο οποίος υποστηρίζει άτομα που ζουν με HIV και προωθεί την κοινωνική ευαισθητοποίηση. 

Χθες, Δευτέρα, η Πριγκίπισσα του Ανόβερου και η Πριγκίπισσα Στεφανί έλαβαν, υπό το βλέμμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, δύο υψηλές γαλλικές διακρίσεις από τα χέρια του Πρέσβη της Γαλλίας στο Μονακό Jean d’Haussonville, για το φιλανθρωπικό τους έργο. 

