Νάνα Μούσχουρη: Νεαρή τη δεκαετία του '60 με διάσημους Αμερικανούς

Φωτογραφία της νεαρής Νάνα Μούσχουρη με τους θρυλικούς σταρ Χάρι Μπελαφόντε, Νταϊάνα Ρος (όταν ήταν ακόμη στις Supremes) και Ντάνι Κέι στα μέσα της δεκαετίας του '60 παρουσιάζει το elenasdiary blog.

Η δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια και ο Μπελαφόντε, με τον οποίον συνεργαζόταν εκείνη την εποχή είχαν εμφανιστεί στο τηλεοπτικό σόου του Ντάνι Κέι τραγουδώντας μάλιστα και στα ελληνικά.

«Κάποτε, όταν ήµουν στην Αµερική µε τον Μπελαφόντε, που µε διάλεξε για να τραγουδήσω µαζί του, ήρθε ο ίδιος και µου είπε: “Θέλω να βγάλεις τα γυαλιά σου. ∆εν µπορώ, υποφέρω να σε βλέπω µε τα γυαλιά στη σκηνή. Κανένας δεν φοράει γυαλιά”. Έπειτα από αυτό, έβγαλα τα γυαλιά µου και τραγούδησα τρία βράδια χωρίς αυτά. Έπειτα από τρία βράδια, του είπα: “Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω τι σκέφτεστε εσείς, αλλά εγώ αισθάνοµαι πολύ άσχηµα χωρίς τα γυαλιά µου. Κατ’ αρχάς, έχω µυωπία, δεν βλέπω καλά, κι έπειτα θέλω να είµαι ο εαυτός µου. Έχω ανάγκη να φοράω γυαλιά. Θα τα φορέσω. Αν δεν σας αρέσουν, θα φύγω µαζί µε τα γυαλιά µου”. Αν δεν ήθελε να αποδεχτεί τα γυαλιά µου, θα έφευγα τελείως από την παράσταση. Και µου είπε: “Εντάξει, θα το σκεφτώ”. Πήγε και το σκέφτηκε, µε τους µουσικούς του ή µόνος του, γύρισε πίσω ένα τέταρτο µετά και µου είπε: “Ξέρεις, αποφάσισα να σε κρατήσω και εσένα και τα γυαλιά σου”», έχει διηγηθεί η Νάνα Μούσχουρη, η οποία έχει πει επίσης: «Είμαι επίμονη ως άνθρωπος. Αν δεν επέμενα, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι σήμερα».

Πηγή: skai.gr

