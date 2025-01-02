Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Πώς είστε έτσι στην τηλεόραση…Χάλια» της είπε τηλεθεάτρια σε τυχαία συνάντηση

Για ψώνια σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα βρέθηκε πριν την Πρωτοχρονιά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και δέχτηκε…προσβλιμέντο…

Όπως διηγήθηκε η ίδια στο Στούντιο 4, αισθάνθηκε πολύ αμήχανα όταν τηλεθεάτρια την πλησίασε και άρχισε να της λέει πώς είναι έτσι στην τηλεόραση…

«Πήγα για ψώνια σε μεγάλο πολυκατάστημα και είναι μια κυρία και καμιά φορά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και αρχίζει να μου λέει: «Ιιιιι πώς είστε έτσι στην τηλεόραση»… «Πώς είμαι;», λέω. «Πώς είστε έτσι;», μου λέει, «χάλια»… Καταλαβαίνω, αλλά είχε μια υπερβολή όλο αυτό… Τι χάλια της λέω, πόσο χάλια…

Όχι, μου λέει, χάλια, πόσα κιλά βάζει η τηλεόραση; Πόσα βάζει; Τρόμαξα… Όχι, μου λέει είστε πολύ καλή από κοντά… Ήθελα να της πω ευχαριστώ αλλά δεν μου έβγαινε γιατί με έκανε να νιώσω τόσο άσχημα… Μην το κάνετε αυτό άμα βλέπετε κάποιον. Μην πείτε τίποτα. Καλή χρονιά…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.