Kendall Jenner: Δεν διαβάζω τις κριτικές για να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία

Η Kendall Jenner δημοσιεύσει αρκετά συχνά φωτογραφίες της με μαγιό και αυτή τη φορά το έκανε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Vogue». Η αλήθεια είναι ότι με τη συγκεκριμένη επιλογή μας ταξίδεψε αρκετά χρόνια πίσω…

Μετά από μια δεκαετία και πλέον παγκόσμιας φήμης, η διάσημη τηλεπερσόνα και μοντέλο αποκάλυψε με ειλικρίνεια ότι δεν διαβάζει καμία κριτική για τον εαυτό της στο διαδίκτυο.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν ορισμένα πράγματα για να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Σημαίνει, επίσης, να εκθέτεις την ενέργειά σου. Φροντίζω πολύ να προστατεύω την ενέργειά μου και να διατηρώ την ψυχική μου υγεία», δήλωσε η ίδια στη γαλλική «Vogue».

Η ρετρό εμφάνισή της ήταν το τέλειο συμπλήρωμα για το θέμα του τεύχους, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της τραγουδίστριας της δεκαετίας του 1960, Françoise Hardy. Πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 80 ετών μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η φωτογράφιση χαρακτηρίστηκε ως ένας χαιρετισμός στην «κομψότητα του παλιού Χόλιγουντ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.