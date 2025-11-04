Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άνδρας για το 2025, σύμφωνα με το «People»

Ο Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey), που πρόσφατα μάγεψε το κοινό ως Φιέρο στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», ανακηρύχθηκε από το περιοδικό «People» ως «ο πιο σέξι εν ζωή άνδρας» για το 2025. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή «The Tonight Show», με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον.

Ο ηθοποποιός είχε ήδη ξεχωρίσει πέρυσι στη λίστα αναγνωστών του περιοδικού, όπου οι αναγνώστες ψήφιζαν ανά κατηγορία. Εκεί είχε εμφανιστεί και η κατηγορία «ο πιο σέξι Φιέρο», που του χάρισε ιδιαίτερη δημοφιλία. Παράλληλα, το κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τον ρόλο του λόρδου Άντονι στη σειρά «Bridgerton».

Σε μια εποχή όπου η τηλεόραση και το θέατρο αναζητούν πρόσωπα με βάθος, συνέπεια και ουσία, ο Τζόναθαν Μπέιλι έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να κερδίσει τον χώρο του χωρίς θόρυβο, αλλά με αδιαπραγμάτευτο ταλέντο. Από παιδί της Royal Shakespeare Company μέχρι διεθνή σταρ του «Bridgerton», ο Βρετανός ηθοποιός έχει διαγράψει μια πορεία γεμάτη συνέπεια, ρίσκο και αφοσίωση.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι δήλωσε πως «είναι η ύψιστη τιμή» να είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025 και πως νιώθει σαν να «μπαίνει στο Matrix», περιγράφοντας την εμπειρία με ενθουσιασμό και μια δόση απίστευτου σουρεαλισμού, σαν να ζει μέσα σε μια σκηνή που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στη φαντασία του. Ο ίδιος δήλωσε στο «People» ότι νιώθει «απίστευτα κολακευμένος» και όπως είπε στον Τζίμι Φάλον χάρηκε που στο δεύτερο εξώφυλλο του περιοδικού κρατάει τον σκύλο του, Μπένσον.

Από την Οξφόρδη στη σκηνή – το ξεκίνημα ενός φυσικού ταλέντου

Γεννημένος στο Γουόλινγκφορντ της Οξφόρδης, ο Μπέιλι μεγάλωσε σε μια οικογένεια χωρίς άμεση σχέση με την τέχνη, αλλά με ισχυρές αξίες και υποστήριξη. Στα πέντε του, μια παιδική παράσταση ήταν αρκετή για να αποφασίσει πως το θέατρο ήταν ο δρόμος του. Και ήταν.

Σε ηλικία μόλις επτά ετών πατά για πρώτη φορά τη σκηνή της Royal Shakespeare Company, ενώ λίγο αργότερα μεταπηδά στο West End, στο μιούζικαλ «Les Misérables». Η παιδική του παρουσίαση είχε ήδη την ωριμότητα ενός νέου που ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ πως το θέατρο είναι η μεγάλη του αγάπη. Εκεί διαμορφώθηκε, εκεί έμαθε να πειθαρχεί, εκεί ανακάλυψε την ευελιξία του ως ηθοποιός. Η δουλειά του σε έργα όπως «South Downs», «American Psycho» και φυσικά το «Company» τον έφεραν στην πρώτη γραμμή της βρετανικής σκηνής.

Το 2019, κατέκτησε το βραβείο Laurence Olivier για την ερμηνεία του στον ρόλο του «Jamie». Ήταν μια στιγμή δικαίωσης: η απόδειξη ότι ο νεαρός με το ένστικτο και την επίπονη δουλειά είχε γίνει πια ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.

Το Netflix τον έκανε παγκόσμια γνωστό. Στο «Bridgerton», ο Τζόναθαν Μπέιλι υποδύεται τον Άντονι Μπρίτζερτον με μια ένταση που συνδυάζει το κλασικό με το απρόβλεπτο.

Στη δεύτερη σεζόν, όταν ο χαρακτήρας του βρέθηκε στο επίκεντρο, ο ηθοποιός εκτόξευσε τη σειρά σε άλλο επίπεδο. Με βλέμμα που κρύβει περισσότερα απ’ όσα λέει, και μια φυσική γοητεία που δεν χρειάζεται υπερβολές, έγινε ο πρωταγωνιστής που όλοι περίμεναν, χωρίς να προσπαθεί υπερβολικά.

Στην εποχή των social media και της επιτήδευσης, ο Τζόναθαν Μπέιλι ξεχωρίζει για έναν απλό λόγο: μιλάει με ειλικρίνεια. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του, περιγράφοντας με ωριμότητα την πορεία προς την αποδοχή και τη δυσκολία του να είναι αληθινός σε έναν χώρο που δεν ήταν πάντα φιλόξενος.

Η στάση του δεν περιορίζεται σε συνεντεύξεις. Ο Μπέιλι αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικές φωνές της LGBTQ+ κοινότητας στη βρετανική σκηνή: σταθερή, αξιοπρεπής και χωρίς υπερβολή. Επιλέγει ρόλους που δεν αναπαράγουν στερεότυπα και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ορατότητα δεν είναι πολιτική πράξη αλλά ανθρώπινο δικαίωμα.

