Leonardo DiCapriο: Είναι η 23χρονη Victoria Lamas τελικά κοπέλα του;- Tα καρέ που «πυροδότησαν» τις φήμες

Μάλλον δεν είναι Τζίτζι αλλά Βικτώρια όπως φαίνεται αφού όλο και πληθαίνουν οι αναφορές πως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τελικά βγαίνει με την ηθοποιό Βικτώρια Λάμας.

Συγκεκριμένα, καθώς τα πρόσφατα φωτογραφικά καρέ αποτύπωσαν τον 48χρονο αστέρα του Χόλιγουντ να κάνει χαλαρός τις βόλτες του με την 23χρονη συναδελφό του, μάλλονΤτα σενάρια για θερμό "ειδύλλιο" με το 27χρονο supermodel Gigi Hadid μένουν κυριολεκτικά στη σφαίρα των... σεναρίων.

Leonardo DiCaprio, 48, spotted on a date with Victoria Lamas, 23 pic.twitter.com/scOa6qHPic

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, για τον οποίον μάλιστα έχει δημιουργηθεί η φήμη ότι δεν βγήκε ποτέ με καμία κοπέλα άνω των 25 ετών τα τελευταία χρόνια, εθεάθηκε να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο με τη Βικτόρια, η οποία είναι η κόρη του ηθοποιού Λορέντζο Λάμας και, όπως παρατηρεί η Daily Mail, γεννήθηκε δύο χρόνια μετά το εμβληματικό (από άποψη κινηματογραφικής επιτυχίας για τον ηθοποιό) 1997- έτος πρώτης προβολής του Τιτανικού.

Oι δύο τους, είχαν επισκεφθεί τη λέσχη "The Birds Street Club", σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Φρόντισαν να μην αποχωρήσουν μαζί αλλά εν συνεχεία επιβιβάστηκαν στο ίδιο όχημα με φωτογραφικά καρέ να αποτυπώνουν τον Λεονάρντο να γελά και να κάνει αστεία μέσα στο αυτοκίνητο.

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/OXn7aLphg2