Kylie Minogue: Δεν έχω ξεπεράσει ακόμη το σοκ του καρκίνου

Η Kylie Minogue αποκάλυψε ότι ο ψυχολογικός αντίκτυπος της διάγνωσης με καρκίνο του μαστού εξακολουθεί να την επηρεάζει, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την περιπέτεια της υγείας της, μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή και την καριέρα της.

«Από πού να ξεκινήσω; Σοκ», δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια αναφερόμενη στην περίοδο που διαγνώστηκε με τη νόσο.

Όπως είπε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα ζούσε.

«Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που ποτέ δεν είχες σκεφτεί πριν. Είναι ένα εντατικό μάθημα ζωής. Πολύ έντονο και μακροχρόνιο, και ακόμη και σήμερα παραμένει μαζί μου με πολλούς τρόπους».

Η Αυστραλέζα ποπ σταρ —η οποία έζησε στο Λονδόινο για περίπου 30 χρόνια— μίλησε επίσης για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχε από τα μέσα ενημέρωσης στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Περιέγραψε πως αισθανόταν «ταπεινωμένη» από ορισμένες συνεντεύξεις και δημοσιεύματα κατά τη μετάβασή της από τη δημοφιλή σειρά «Neighbours» στη μουσική σκηνή.

«Όταν βλέπω ξανά εκείνα τα πλάνα, εξακολουθώ να νιώθω την ίδια αμηχανία που ένιωθα ακόμη και στα 19 μου», ανέφερε.

«Κάποιες φορές έμοιαζε σαν καθαρή ταπείνωση και έπρεπε απλώς να υπομείνω και να διαχειριστώ».

Η τραγουδίστρια εκτίμησε ότι σήμερα τα πράγματα ίσως να μη συνέβαιναν με τον ίδιο τρόπο, αν και παραδέχθηκε πως τα social media έχουν δημιουργήσει νέες πιέσεις για τα δημόσια πρόσωπα.

Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, η Kylie Minogue αποφάσισε τελικά να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας ότι για χρόνια απαντούσε αρνητικά στις σχετικές προτάσεις.

«Αν όχι τώρα, τότε πότε;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε να αφήσει πίσω τους φόβους της και να αναφερθεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής της.

«Στο τέλος έπρεπε απλώς να κάνω το βήμα και να ανοιχτώ λίγο περισσότερο», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην υποκριτική, ενώ τόνισε πως η μουσική παραμένει για εκείνη «ο καλύτερος φίλος» και «σωτήρας» της.

Η Minogue άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας εμφάνισης στο Hyde Park, θυμίζοντας τη συναυλία της εκεί το 2024.

«Θα σας ξαναδώ στο Hyde Park», είπε χαμογελώντας.

«Το είπα σαν να θεωρώ δεδομένο ότι θα εμφανιστώ ξανά εκεί. Ίσως και να γίνει. Ήταν καταπληκτικά».

Πηγή: skai.gr

