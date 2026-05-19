Λίλι Κόλινς: Η Μύκονος έγινε Χόλιγουντ για τα γυρίσματα του «Emily in Paris»

Η Μύκονος ζει τις τελευταίες ώρες σε ρυθμούς «Emily in Paris», καθώς η Λίλι Κόλινς βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix. Η άφιξη της παραγωγής έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο νησί των ανέμων, με συνεργεία, ηθοποιούς, κομπάρσους και ανθρώπους της ασφάλειας να έχουν μετατρέψει γνωστά σημεία της Μυκόνου σε κινηματογραφικό πλατό.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, με την πρωταγωνίστρια της σειράς να δίνει το «παρών» μπροστά στις κάμερες, ντυμένη με καλοκαιρινό look και κόκκινες λεπτομέρειες, απόλυτα εναρμονισμένες με την αισθητική της Έμιλι Κούπερ. Στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η Λίλι Κόλινς φαίνεται να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ μέλη της παραγωγής φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια γύρω της, κρατώντας ακόμη και ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο.

Η περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα αποκλείστηκε, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Η παραγωγή κινείται με απόλυτη οργάνωση και διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για ένα διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στη Μύκονο.

Το πρόγραμμα της παραγωγής δεν περιορίζεται στην παραλία. Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, όπως οι Ανεμόμυλοι, τα Ματογιάννια και τα γραφικά σοκάκια της Χώρας. Η Μύκονος, άλλωστε, προσφέρει ακριβώς το σκηνικό που ταιριάζει στη σειρά: φως, χρώμα, πολυτέλεια, τουριστική ενέργεια και εικόνες που μοιάζουν φτιαγμένες για καρτ ποστάλ.

Η ίδια η Λίλι Κόλινς φρόντισε να δώσει το πρώτο της «σήμα» από την Ελλάδα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός ανέβασε story με μια καρτ ποστάλ και έγραψε «Γεια σου Ελλάδα», επιβεβαιώνοντας με τον πιο απλό τρόπο ότι η ελληνική περιπέτεια της Έμιλι Κούπερ μόλις ξεκίνησε.

Η παρουσία της σειράς στη Μύκονο δεν είναι απλώς ένα τηλεοπτικό νέο. Είναι και μια μεγάλη διαφημιστική ευκαιρία για το νησί, αφού το «Emily in Paris» έχει αποδείξει πως μπορεί να μετατρέπει κάθε προορισμό που φιλοξενεί σε σημείο ενδιαφέροντος για εκατομμύρια θεατές. Από το Παρίσι και το Σεν Τροπέ μέχρι τη Ρώμη και τη Βενετία, η σειρά έχει «χτίσει» την ταυτότητά της πάνω στη μόδα, τα ταξίδια, τη γαστρονομία και τις λαμπερές ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

Το Netflix έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η σειρά θα επιστρέψει μέσα στο 2026, ενώ στην ιστορία του νέου κύκλου φαίνεται πως η Ελλάδα παίζει ρόλο και σεναριακά, καθώς ο Γκάμπριελ προσκαλεί την Έμιλι σε διακοπές στη χώρα μας. Η επιλογή της Μυκόνου μοιάζει σχεδόν αυτονόητη για μια σειρά που αγαπά την υπερβολή, τη μόδα και τα ονειρικά σκηνικά. Το νησί διαθέτει όλα όσα χρειάζεται το σύμπαν του «Emily in Paris»: κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, έντονη νυχτερινή ζωή, πολυτελείς βίλες, εμβληματικά τοπία και εκείνη τη μεσογειακή ενέργεια που γράφει εντυπωσιακά στην κάμερα.

